Завтра, 17 вересня, у православному календарі день пам’яті святої мучениці Софії та її доньок: Віри, Надії, Любові. Софія жила в Італії або Римській імперії на початку II століття у часи, коли християнство зазнавало жорстоких переслідувань з боку язичницької влади. Вона була вірянкою-християнкою і виховувала своїх доньок у любові до Бога та істини.

За переказами, імператорська влада викликала Софію та її доньок, наказуючи їм відректися від Христа і поклонитися язичницьким богам. Віра, Надія і Любов були піддані страшним тортурам. Кожна з доньок померла мученицькою смертю за віру у Христа, незважаючи на молодий вік. Софія, бачачи смерть своїх дітей, залишалася непохитною у вірі, молилася за них і була духовно підтримкою для інших християн.

Після смерті доньок Софія, за переказами, відійшла у спокій через короткий час, залишивши по собі приклад незламної віри та любові матері до дітей і Бога.

Прикмети 17 вересня

Ранкова роса ясна й рясна — буде тепла осінь.

Туман вранці — віщує суху та ясну погоду на кілька днів.

Сильний вітер з півдня принесе потепління, з півночі — наближення холодів.

Що завтра не можна робити

У народних звичаях цього дня жінкам радять повністю утримуватися від будь-якої роботи, навіть домашньої, адже вважається, що на свято Віри, Надії та Любові вона приносить невдачу або шкодить духовному спокою.

Що можна робити завтра

Цього дня до святих великомучениць Віри, Надії, Любові та Софії звертаються з молитвами про добробут родини, жіноче здоров’я і здоров’я дітей, а також про дарування дитячого щастя. За народними звичаями на столі обов’язково мав стояти коровай: у давнину його пекли напередодні свята, прикрашаючи свічкою, запаленою у церкві. Вірили, що кожен член сім’ї має скуштувати хоча б шматочок цього хліба, і тоді в домі пануватимуть радість, злагода та спокій.