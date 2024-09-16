17 вересня — яке церковне свято, чому не можна ловити рибу і вирушати у подорож

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 вересня, в православному календарі день пам’яті святої мучениці Софії та її дочок: Віри, Надії і Любові. Свята мучениця Софія жила в Римській імперії в період правління імператора Адріана (117–138 рр. н.е.). Її ім'я в перекладі з грецької означає "мудрість". Софія була християнкою і, ймовірно, жила в Римі.

У християнських джерелах розповідається, що вона була вдовою і виховувала трьох дочок: Віру, Надію та Любов. Софія, як і її дочки, була відома своєю глибиною віри і благочестям. Коли почалися переслідування християн, її дочки були заарештовані і піддані тортурам за відмову відректися від своєї віри.

Мучениця Віра була найстаршою донькою Софії. Вона вистояла перед великими стражданнями, відмовившись зректися віри, і зрештою була страчена. Мучениця Надія, як і її сестра, була піддана жорстоким тортурам. Вона проявила велику мужність і терпіння в стражданнях. Найменша з дівчат, Любов, також стійко перенесла мучеництво і смерть, демонструючи свою віру і відданість Христу.

Прикмети 17 вересня

Народні прикмети 17 вересня / Фото: Unsplash

Тепла і суха погода — до довгої осені.

Листя вже пожовтіло, але не опало — до пізньої зими.

Почути грім — зима буде сніжною.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється починати нові справи, вирушати у подорож чи навіть ловити рибу. Все це принесе в ваше життя неприємності. Також краще не їсти страви з риби.

Що можна робити завтра

Згідно з традиціями, люди намагалися їсти лише страви з м'яса птиці. Вірили, що це принесе фінансову стабільність та здоров'я. А ще обов'язково ходили до лазні.

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