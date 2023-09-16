17 вересня — яке церковне свято, про що моляться святим дівчата і чому жінкам не можна працювати

Завтра, 17 вересня, в православному календарі день пам’яті мучениці Софія і дочок її Віри, Надії і Любові. Мучениці Софія, Віра, Надія та Любов були ранньохристиянськими святими, які жили у Римі у II столітті. Вони відмовилися від язичництва і прославляли Ісуса Христа, за що зазнали жорстоких катувань і смерті. Їхні імена символізують чотири основні християнські чесноти: мудрість, віру, надію і любов.

Цих мучениць називають чотирма духовними скринями, тому що вони зберегли в собі чистоту і красу душі, не зрадивши своєї віри в Бога навіть під загрозою смерті. Вони стали прикладом для всіх християн, які прагнуть досягти досконалості у чотирьох головних чеснотах: мудрості, вірі, надії і любові. Вони також нагадують нам про те, що Бог є джерелом усього добра і краси, і що ми повинні зберігати своє серце від усякого зла і гріха.

За легендою, Софія була родом із Мілана. Вона рано овдовіла, після чого перебралася до Риму. Своїх дочок Софія виховувала в Християнській вірі і навіть дала їм імена на честь головних християнських чеснот — Віра, Надія і Любов. У ті роки римська держава жорстоко переслідувала вірян у Христа. Маленьких дівчаток (старшої Вірі тоді було всього 12, а молодшій Любові лише 9) заарештували, піддали катуванням, а потім убили на очах їхньої матері. Сама Софія померла на наступний день біля могили своїх дочок1.

Прикмети 17 вересня

Народні прикмети 17 вересня / Фото: Pexels

Журавлі ще не полетіли у вирій — на Покрову чекайте на морози.

Кішка вмивається — буде суха погода.

Ранок пасмурний — найближчими днями чекайте на теплу погоду.

Що завтра не можна робити

Цей день в народі вважався днем жінки, тому їм було заборонено важко працювати. Всю роботу по домі повинен був виконувати чоловік. Також заборонялося сваритися з жінками, лихословити чи ображати їх. День вважався несприятливим для романтичних зустрічей, сватання чи вінчання. Не можна було також займатися рукоділлям, тому що існував високий шанс поранити себе.

Що можна робити завтра

17 вересня було прийнято пригощати жінок солодощами, пирогами та іншими десертами. Вірили, що тоді в сім'ї буде мир та злагода. Молоді дівчата обов'язково молилися святим Вірі, Надії, Любові та Софії про зустріч з судженим та весілля. Жінки також зверталися до мучениць з молитвою про мир в сім'ї, здоров'я для дітей та зцілення від безпліддя.

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