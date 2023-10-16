17 жовтня — яке церковне свято, чому в жодному разі не можна митися

Завтра, 17 жовтня, в православному календарі день пам’яті пророка Осії. Він був одним із 12 маленьких пророків Старого Завіту, який жив і пророкував у VIII столітті до н.е. в Ізраїльському царстві. Він був сином Беері та чоловіком Гомер, яка була блудницею. Його особисте життя стало символом взаємин між Богом та Його народом, який відступив від Нього і служив ідолам. Осія закликав ізраїльтян до покаяння та повернення до Бога, обіцяючи їм милосердя та благословення в майбутньому. Він також передбачив прихід Месії, який врятує людей від гріха та смерті. Книга пророка Осії є першою з книг маленьких пророків у Біблії.

Церковне свято 17 жовтня — день пам'яті святих мучеників Косми і Даміана

Святі мученики Косма і Даміан були римськими лікарями-близнюками, які жили і проповідували християнство в III столітті. Вони були відомі своєю безкорисливою допомогою хворим і недужим, за що їх називали безсрібниками. Вони також здійснювали чудеса зцілення за допомогою Божої благодаті. За свою віру вони були заарештовані і піддані жорстоким катуванням, але Бог охороняв їх від усякої шкоди. Зрештою, вони були страчені мечем разом із трьома іншими християнами. Їхнє мучеництво відбулося 27 вересня 287 року в Римі.

Прикмети 17 жовтня

Народні прикмети 17 жовтня / Фото: pixabay.com

Якщо кішка спить міцно — чекайте на теплу погоду.

Гусак махає крилами — до дощу.

Світить яскравий місяць — погода буде сонячною і теплою.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не митися, тому що вірили, що вода може "змити" весь захист від хвороб. Якщо не вдалося обійти цю заборону, хоча б не мили домашніх тварин, щоб захистити їх перед холодною порою. Також вірили, що краще не починати нову роботу, тому що вона точно не принесе успіху. Намагалися не ділитися своєю радістю з чужаками, бо прийде нещастя.

Що можна робити завтра

Особливу увагу селяни приділяли колесам та возам. Колеса знімали, перевіряли, ремонтували і залишали зберігатися до весни. Також часто ворожили на погоду за скрипінням колес. Якщо вони їдуть тихо — наступного року буде великий урожай овочів.

Читайте також: