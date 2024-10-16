17 жовтня — яке церковне свято, що обов'язково слід зробити, щоб привернути гроші

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Осії. Осія, ймовірно, походив з північного царства Ізраїль, у часи, коли правили царі Єровоам II та інших. Цей період характеризувався економічним процвітанням, але також і моральним занепадом. Осія отримав завдання від Бога проголосити народу Ізраїлю його гріхи та закликати до покаяння. Його проповіді були спрямовані проти ідолопоклонства та соціальної несправедливості.

Відомий також завдяки своїй особистій трагедії. Бог наказав йому одружитися з блудницею Гомером, що стало символом відносин між Богом і Ізраїлем, де народу було дано багато благ, але він зраджував Бога, йдучи за ідолами. Основні теми книжки Осії – це любов Бога до свого народу, заклик до покаяння та обіцянка відновлення. Осія порівнює відносини Бога з Ізраїлем із сімейними стосунками, підкреслюючи вірність і зраду. Осія передбачав падіння Ізраїлю, його захоплення ассирійцями і наслідки відступництва народу. Але він також проголошує обіцянку про майбутнє відновлення та спасіння.

Церковне свято 17 жовтня — день пам'яті святого преподобномученика Андрія Критського

Андрій народився на острові Крит приблизно в VII столітті. За деякими джерелами, він походив із знатної родини. Вступив до монастиря, де вів суворе чернече життя, присвячуючи себе молитві, аскезі та навчанням. Він здобув репутацію мудрого і богомудрого монаха.

Андрій став відомим проповідником, який закликав до покаяння та звернення до Бога. Його проповіді мали великий вплив на людей. У період, коли імператор вирішив переслідувати християн, він постраждав за свою віру. Він не злякався загроз і продовжував проповідувати християнську віру. За своє непримиренне ставлення до язичництва та проповідування християнства, Андрій був підданий жорстоким тортурам і, зрештою, страчений.

Прикмети 17 жовтня

Народні прикмети 17 жовтня / Фото: Unsplash

Кішка міцно спить — до тепла.

Сонце закрили хмари — буде дощ.

Яскравий місяць — до теплої і сонячної погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня намагалися не дивитися на небо, тому що боялися побачити поганий знак — зірки, що падають. Вважалося, що вони цього дня є передвісниками нещастя. Не можна також брати гроші в борг, тому що будуть проблеми з фінансами.

Що можна робити завтра

Щоб справи пішли вгору, а гроші примножилися, цього дня потрібно було зробити три будь-які добрі вчинки. Також це сприятливий день, щоб побути в колі родини.

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