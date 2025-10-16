Церковне свято 17 жовтня / © pixabay.com

Завтра, 17 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого пророка Осії. Осія був пророком в Ізраїлі приблизно в 8 столітті до н. е., за правління царів Ізраїлю Озїї, Йоаса, Йоахаза та Йоасфата. Його пророцтва відносяться до часу загострення морального та духовного занепаду Північного царства Ізраїлю перед його падінням від Ассирії.

Одним із найвідоміших аспектів життя Осії є його шлюб з жінкою на ім’я Гомер. За біблійним оповіданням, цей шлюб був символічним: Осія мав показати через своє сімейне життя Божу любов до народу, який часто “зраджував” Йому, звертаючись до ідолопоклонства. Цей особистий досвід і шлюб став живим образом Божої вірності та терплячої любові.

Пророк Осія нагадує про те, що навіть у випадках великої духовної невірності, Божа любов завжди терпляча і прагне повернення людей до Нього. Його життя і пророцтва підкреслюють, що любов Бога — це не абстрактне поняття, а активна, терпляча і часто символічно виражена через життєві обставини.

Церковне свято 17 жовтня — день пам’яті святого преподобномученика Андрія Критського

Святий Андрій Критський народився близько 660 року в Дамаску в християнській родині. Від народження він був німим, але дивним чином зцілився після причастя в семирічному віці. Це чудо стало початком його глибокої духовної подорожі. Він почав вивчати Святе Письмо та богословські науки, прагнучи глибше пізнати віру.

У 14 років Андрій вирушив до Єрусалиму, де вступив до монастиря святого Сави Освяченого. Там він вів суворе чернече життя, відзначаючись аскетизмом, покорою та глибокою молитвою. Його чесноти та мудрість привернули увагу, і він став писарем Єрусалимської Патріархії.

Андрій Критський був видатним гімнографом. Йому приписують авторство понад 70 канонів, зокрема Великий покаянний канон, який співається в перші чотири дні Великого посту. Цей канон є глибоким вираженням покаяння та молитви, що впливає на духовне життя багатьох поколінь християн.

Святий Андрій жив за часів імператора-іконоборця Константина Копроніма (741–775), який переслідував прихильників іконопочитання. Дізнавшись про початок гонінь на ікони, Андрій прийшов до імператорського двору та відкрито обличив імператора в єресі. За це він був схоплений, катований і ув'язнений. Під час етапування до місця страти, один з охоронців завдав йому смертельного удару ножем. Святий Андрій помер від ран, і його тіло було скинуте в безодню. Лише через три місяці благочестиві християни змогли поховати його в монастирі святого апостола Андрія в місцевості Кріс.

Прикмети 17 жовтня

Народні прикмети 17 жовтня / © unsplash.com

Сніг цього дня — означає, що через 40 днів настане справжня зима.

Тепла погода — вказує на м'яку зиму.

Небо затягнуло хмарами — чекайте на дощі.

Що завтра не можна робити

На церковне свято 17 жовтня не слід вирушати в далеку подорож і позичати гроші — повернути їх буде непросто. Також у цей день не радять розпочинати нові справи та будувати плани, а ще гірше — ділитися ними з іншими, бо задумане навряд чи здійсниться.

Що можна робити завтра

Пророк Осія шанував спокій і порядок, тож у цей день краще відкласти всі важливі справи та турботи на потім. Жінкам радять присвятити час відпочинку, щоб зберегти здоров’я та сили. Відомий своєю добротою, Осія надихає робити в день його пам’яті три добрі вчинки. Це можуть бути будь-які прості дії: допомогти сусідам по господарству, купити необхідне, пригостити рідних випічкою, нагодувати бездомних тварин або проводити літню людину через дорогу. Вважається, що після таких вчинків справи підуть у гору, а в домі завжди пануватиме достаток і добробут.