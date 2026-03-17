Завтра, 18 березня, в православному календарі день пам’яті святого архієпископа Кирила. Святий архієпископ Кирило — один із найвизначніших богословів раннього християнства, ревний оборонець православної віри та автор знаменитих катехитичних повчань. Його життя припало на складний період богословських суперечок IV століття, коли Церква активно формувала догмати віри.

Кирило Єрусалимський народився приблизно 315 року в околицях Єрусалим. Про його дитинство відомо небагато, однак вважається, що він отримав ґрунтовну освіту в галузі Святого Письма та богослов’я.

Близько 335 року Кирило був висвячений на диякона, а згодом — на пресвітера. Його духовні знання, мудрість і авторитет серед духовенства привели до того, що приблизно 350 року він став архієпископом Єрусалимським.

Період його служіння був непростим. У той час Церкву роздирали богословські суперечки, зокрема боротьба з аріанством — ученням, яке заперечувало повну божественність Христа.

Святий Кирило твердо захищав постанови Перший Нікейський собор, який утвердив православне вчення про єдність Отця і Сина.

Через богословські конфлікти та політичні інтриги Кирило кілька разів був вигнаний зі своєї кафедри. Загалом він провів у вигнанні майже 16 років. Лише після зміни імператорської влади йому дозволили повернутися до Єрусалима та продовжити пастирське служіння.

Святий Кирило брав участь у Перший Константинопольський собор. На цьому соборі було підтверджено Нікейський символ віри та засуджено єресі, що виникали у тогочасному християнському світі.

Його авторитет як богослова та духовного наставника був настільки високим, що пізніше Церква визнала його одним із найвидатніших учителів християнства.

Святий Кирило відійшов у вічність 386 року. За свою відданість Церкві, витримані випробування та богословську спадщину він був прославлений у лику святих.

Прикмети 18 березня

Вже цвітуть проліски — можете починати городні роботи.

Сніг дуже швидко тане і біжить вода — до дощового літа.

Високі сині хмари — чекайте на тепло і дощі.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами цей день не підходить для фінансових справ — не слід ні позичати, ні давати в борг гроші. Також не рекомендують стригти волосся та обрізати нігті, аби не накликати неприємності чи втрату енергії.

Що можна робити завтра

У православ’ї цього дня вшановують святого Кирила, звертаючись до нього з молитвами про здоров’я та зцілення від недуг. Народні вірування кажуть, що 18 березня — ідеальний час для лікування: ті, хто почне обряди чи процедури, швидше одужують. Також, якщо до цього дня вже розквітла мати-й-мачуха, з її листя роблять цілющий настій і вмиваються ним — це допомагає зберегти молодість і свіжість шкіри.