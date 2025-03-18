18 березня — яке церковне свято, не слід цього дня лінуватися чи відкладати важливі справи

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 18 березня, в православному календарі день пам’яті святого архієпископа Кирила. Святий Кирило народився в Кесарії Палестинській і став одним із видатних діячів християнської церкви в період, коли християнство тільки починало набирати силу в Римській імперії. Кирило був людиною глибокої віри та знань, здобувши освіту в найкращих християнських школах того часу.

Він став архієпископом Єрусалимським і активно займався просвітництвом. Однією з його головних задач була проповідь християнської віри серед язичників і язичницьких імператорів. Кирило також відомий своєю участю в боротьбі проти єресей, зокрема проти арианства, яке заперечувало рівність Бога-Сина з Богом-Отцем.

Святий Кирило також був автором численних богословських творів, серед яких виділяються його проповіді та послання, в яких він роз’яснював основи християнської віри та церковної практики.

Святий Кирило був канонізований як святитель церкви, і його пам'ять відзначається 18 березня в православній і католицькій церквах. Він є одним із великих учителів віри та правдивих свідків християнського вчення. Його пам'ять шанується за великі заслуги у розвитку церкви та збереженні християнської ідентичності в непростий час для християн.

Важливою частиною його діяльності була участь у Вселенських соборах. Він взяв участь у Першому Константинопольському соборі 381 року, де було відстоювано вчення про Святу Трійцю. Його життя та діяльність стали важливим етапом у формуванні християнської доктрини.

Прикмети 18 березня

Народні прикмети 18 березня / Фото: Unsplash

Якщо цього дня небо чисте, то весна буде ранньою та теплою.

Дощ на 18 березня – до теплої весни, але з можливими короткими холодами.

Якщо вітер на 18 березня з півдня – буде хороша весняна погода.

Що сьогодні не можна робити

Не можна лінуватись та відкладати важливі справи, оскільки вважалося, що це може призвести до невдач у подальших справах. Не можна сваритись або конфліктувати, оскільки цей день вважався святим, і конфлікти могли "забруднити" святість.

Що можна робити сьогодні

Основні традиції більше пов'язані з періодом весняного пробудження природи, коли починається активне господарювання на полях та в садах. 18 березня – це час, коли вже починають готувати землю до посіву, особливо для ранніх культур. Люди обробляли землю, вносили добрива, саджали ранні овочі та квіти.

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