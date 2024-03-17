18 березня — яке церковне свято, що заборонено робити, щоб не накликати бідності і проблем з грошима

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 березня, в православному календарі день пам’яті преподобного Кирила Єрусалимського. Він народився близько 313-315 років в Єрусалимі. Його дитинство пройшло в цьому святому місті, де він вивчав Святе Писання та світські науки. 345 року його було посвячено у сан пресвітера, а вже 348 року він виголосив свої катехізичні бесіди перед новохрещеними. Після смерті єпископа Максима, Кирил зайняв Єрусалимську кафедру, де виконував різні обов’язки, від місіонера до захисника православної віри. Він також написав безліч творів, які відіграли значну роль у формуванні християнської доктрини.

351 року святому Кирилу явився на небі хрест Господній, що він вважав пророчим знаком. Це надзвичайне явище відбулося 7 травня, близько 9 години ранку. Сяйво хреста перевершувало світло сонячних променів і було видиме всіма впродовж кількох годин. Жителі Єрусалима, охоплені страхом, із дружинами і дітьми поспішали в церкву віддати славу Христу. Це явлення вважається одним із найвизначніших моментів у житті святого Кирила, оскільки він бачив у цьому Божу волю і пророчі настанови.

Святий Кирил був відомий своїм талантом проповідника і відданістю православному вченню. Його життя було складним і повним випробувань, але він виявився сильним духом і глибоко віруючим чоловіком, який навчав і втілював у своєму житті мудрість Євангелія.

Прикмети 18 березня

Народні прикмети 18 березня / Фото: pixabay.com

На теплий початок квітня вказували квіти мати-й-мачухи, які вже розпустилися.

Вже з'явилися мошки — чекайте на великий урожай грибів.

В лісі багато комарів — буде багато ягід.

Що завтра не можна робити

Наші предки цього дня намагалися не робити необдумані придбання — вірили, що таке лише принесе проблеми з грошима і може навіть накликати бідність. Також не обговорювали за столом чужі проблеми, адже можна подавитися і отримати хвороби шлунка.

Що можна робити завтра

За народними повір'ями цього дня починав розважатися будинковий, тому, щоб задобрити духа оселі, йому ставили миску з молоком, шматок пирога чи хліба та цукерки. А ще селяни починали готуватися до висівання, вони перевіряли інструменти, добрива та насіннєвий матеріал.

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