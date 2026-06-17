Церковне свято 18 червня / © unsplash.com

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Завтра, 18 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Леонтія. Леонтій жив у часи, коли християни зазнавали переслідувань у Римській імперії. Це був період, коли сповідування віри у Христа вимагало не лише внутрішньої переконаності, а й готовності прийняти страждання та смерть. З юних років він відзначався глибокою побожністю, стриманістю та прагненням до духовного життя.

Згідно з переказами, Леонтій був воїном або мав військовий статус, що ще більше підкреслює силу його вибору: відмовитися від служіння язичницьким богам і відкрито сповідувати християнство означало втратити не лише кар’єру, а й власне життя. Однак він не зрікся своєї віри навіть тоді, коли його схопили та привели на суд.

Перед правителями та мучителями святий Леонтій сміливо визнав Христа Єдиним Господом, відмовившись приносити жертви язичницьким богам. Його переконання не змогли зламати ані погрози, ані тортури. У стражданнях він залишався спокійним, покладаючись на Божу силу та надію на вічне життя.

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Прикмети 18 червня

Народні прикмети 18 червня / © pexels.com

Якщо 18 червня сонячно й тихо — літо буде теплим і врожайним.

Рясна роса зранку — до ясного та спекотного дня.

Якщо вранці багато павутиння в повітрі — найближчі дні будуть сухими.

Що завтра не можна робити

За народною традицією, цього дня особливо обережно ставилися до слів і вчинків. Вірили, що скарги на власну долю або вживання алкоголю можуть притягнути неприємності. Так само вважалося небезпечним конфліктувати, лаятися чи давати обіцянки, які не мають щирого наміру виконання — усе це, за повір’ями, могло обернутися втратами або хворобами.

Що можна робити завтра

У народних уявленнях цей період року сприймався як момент, коли сонце ніби завмирає у найвищій точці своєї сили, випромінюючи особливо інтенсивне світло й тепло. Вважалося, що саме тоді настає пік літньої спеки. Також існувало повір’я, ніби в ці дні простір між світами стає тоншим: у землі відкриваються своєрідні «розриви», крізь які можна зазирнути в далекі краї або навіть у потойбіччя.

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