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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
264
Час на прочитання
2 хв

18 червня — яке церковне свято, в кого цього дня слід попросити захисту для всіх військових, які зараз боронять Батьківщину

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 18 червня

Церковне свято 18 червня / © Unsplash

Завтра, 18 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Леонтія. Ранньохристиянський святий, воїн, мученик. Жив в I столітті, коли імператором був язичник імператор Веспасіан.

Сам Леонтій був родом з Греції (за іншими джерелами з Кападокії), служив у римському війську і командував гарнізоном в місті Триполі (нині Ліван). Відкрито проповідував християнство своїм братам по зброї. Якось воїн Іпатій зцілився від серйозної хвороби після молитви Леонтія. Після дива він увірував у Христа і прийняв хрещення. Разом з ним повірив в Бога і Феодул.

За наказом правителя всіх трьох схопили і жорстоко катували. Їх стратили за віру в Христа і всі троє стали мучениками.

Прикмети 18 червня

Народні прикмети 18 червня / © unsplash.com

Народні прикмети 18 червня / © unsplash.com

  • Вранці птахи ховаються, не співають — до дощу.

  • Немає дощу на Леонтія — буде великий урожай.

  • Яскрава і зоряна ніч проти 18 червня — кілька днів поспіль буде суха та тепла погода.

Що завтра не можна робити

За давніми народними уявленнями, 18 червня не слід нарікати на життя чи впадати у смуток — це може відвернути щастя й порушити гармонію з долею. Також уникайте марнотратства: легковажне ставлення до грошей здатне призвести до скрути. І не вихваляйтесь своїми здобутками — надмірна гордість може обернутися втратою всього нажитого.

Що можна робити завтра

Святих мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула здавна шанували як небесних заступників воїнів — до них зверталися з молитвами про захист, мужність і підтримку в тяжкі часи.

18 червня наші предки вважали особливим, радісним днем. У домі наводили лад, накривали святковий стіл і приймали гостей. Казали: як проведеш цей день — так і житимеш увесь рік — весело, у добробуті й за щасливих обставин.

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Дата публікації
Кількість переглядів
264
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