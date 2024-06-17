18 червня — яке церковне свято, яку страву необхідно обов'язково приготувати, щоб бути щасливим

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 червня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Леонтія. Він був греком за походженням і жив у I столітті під час правління Веспасіана. Він служив офіцером імперської армії і завдяки своїй хоробрості, розуму та адміністративним здібностям мав блискучу військову кар’єру, дійшовши до звання старшого генерала.

Якось Леонтій зцілив свого товариша Гіпатія. Згідно з переказами, Гіпатій побачив у видінні ангела, який наказав йому вигукнути ім’я Леонтія разом з іншими солдатами для зцілення. Коли вони це зробили, Гіпатій одразу ж зцілився. Це диво вразило всіх, особливо одного солдата на ім’я Феодул. Потім Гіпатій та Феодул попереду інших солдат пішли шукати Леонтія.

Святий Леонтій став мучеником через свою тверду віру в Христа. Імператорський губернатор Адріан, який був запеклим противником і переслідувачем християн, наказав заарештувати Леонтія та його товаришів Гіпатія і Феодула. Їм погрожували тортурами та смертю, якщо не відречуться від Христа і не принесуть жертву римським богам. Всі мученики твердо зізналися у своїй вірі в Бога.

Леонтій був повішений догори ногами на стовпі з важким каменем на шиї, але ніщо не змусило його відректися від Христа. Губернатор наказав бити його палицями до смерті. Після смерті тіло святого Леонтія було викинуте за межі міста, але християни з пошаною поховали його поблизу Тріполі.

Прикмети 18 червня

Народні прикмети 18 червня / Фото: Unsplash

Ввечері з'явилася веселка — погода покращиться.

Місяць має зеленуватий відтінок — до посухи.

Вранці туман стоїть — в другій половині дня буде спека.

Що завтра не можна робити

Не можна жалітися на хвороби чи неприємності, тому що біди надовго поселеться в вашому житті. Заборонено сваритися, підвищувати голос, це призведе ло того, що сварка затягнеться.

Що можна робити завтра

Цього дня наші пращури обов'язково готували коровай. Своєю формою він нагадує сонце, а це небесне світило в цей період особливо шанували. Вірили, якщо спробувати шматочок, тоді увесь рік будеш щасливим.

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