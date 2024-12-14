18 грудня — яке церковне свято, чому заборонено залишати ножі на видному місці

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 грудня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Севастіяна і дружини його. був ранньохристиянським мучеником, який постраждав за віру в Христа у III столітті, під час правління римського імператора Діоклетіана. Він шанується як у Західній, так і в Східній Церкві. Історія його життя та мучеництва сповнена прикладів відданості вірі й готовності до самопожертви.

Святий Севастіян народився в Нарбоні (сучасна Франція) або Мілані (Італія), походив із християнської родини. Він служив офіцером у преторіанській гвардії римського імператора. Завдяки своїй позиції мав змогу підтримувати та зміцнювати віру переслідуваних християн, допомагаючи їм морально й матеріально.

Севастіян таємно проповідував Євангеліє, відвідував християн у в’язницях, надихав їх не зрікатися віри та заохочував до мученицького подвигу. За його прикладом багато людей наверталися до християнства.

Коли стало відомо, що Севастіян — християнин, його викликали до імператора. Діоклетіан вимагав, щоб він зрікся віри, але святий залишився непохитним. Його засудили до страти: прив’язали до дерева та пронизали стрілами. Вважалося, що він помер, але християнка Ірина знайшла його живим і виходила. Після одужання Севастіян відкрито з’явився перед імператором, викриваючи його гоніння на християн. Розгніваний Діоклетіан наказав забити святого до смерті палицями.

Тіло святого було поховане в катакомбах на Аппієвій дорозі в Римі. Його могила стала місцем паломництва. У VI столітті його вважали заступником під час епідемій. У Середньовіччі він став одним із найпопулярніших святих у Західній Європі.

Прикмети 18 грудня

Народні прикмети 18 грудня / Фото: pixabay.com

Співають снігурі — почнеться снігопад.

Сніг під ногами осідає — чекайте на відлигу.

Мороз — до кінця зими буде сніжно і тепло.

Що завтра не можна робити

Згідно з народними прикметами цього дня по землі гуляє нечисть, а тому намагалися не залишати ножі на видному місці. Вважалося, що це принесе біди і проблеми зі здоров'ям. Також не можна ремонтувати одяг — інакше протягом всього року доведеться виправляти помилки.

Що можна робити завтра

Святому моляться за здоров'я домашньої худоби і процвітання господарства. Продовжується Різдвяний піст, тому на стіл можна готувати лише пісну їжу.

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