18 грудня — яке церковне свято, не залишайте на видному місці ножі та інші гострі предмети

Завтра, 18 грудня, в православному календарі день пам’яті святителя Модеста. Святитель Модест був архієпископом Єрусалимським у 7 столітті. Він народився у Малій Азії у християнській сім’ї і змалку прагнув до чернечого життя. Він став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого у Палестині і зазнав переслідувань від персів і сарацинів. Він також допомагав відновлювати храми і монастирі, які були зруйновані землетрусом 746 року. Він помер 767 року і був похований у Єрусалимі.

Церковне свято 18 грудня — день пам'яті мученика Севастіана з дружиною

Мученик Севастіан був римським воїном, який приховував свою християнську віру. Він допомагав іншим християнам, які потрапляли в небезпеку через гоніння. Його дружиною була свята Зоя, яка також була християнкою. Вона була глухою, та отримала чудесне видужання від святого Петра. Севастіан і Зоя були заарештовані за свою віру і піддані жорстоким катуванням. Севастіана прив’язали до стовпа і розстріляли стрілами, але він не помер. Його врятувала свята Ірина, яка вилікувала його рани. Севастіан знову з’явився перед імператором Діоклетіаном і засудив його за жорстокість. Тоді імператор наказав побити Севастіана до смерті кийками. Зою повісили на дереві. Їхні тіла були кинуті в річку, але потім християни знайшли їх і поховали. Їхнє мучеництво відбулося 287 року.

Прикмети 18 грудня

Народні прикмети 18 грудня / Фото: Pexels

Сильний мороз цього дня вказує, що на Святки буде тепло.

Яка погода, таким буде червень.

Сильні морози — до того, що найближчі дні не буде хуртовин.

Що завтра не можна робити

Святителя Модеста вважали покровителем домашньої худоби, а тому цього дня було категорично заборонено її ображати. Також в жодному разі не залишали на видномі місці, наприклад, столі, ножі та інші гострі предмети. Вірили, що злі сили виходять на поверхню землі і можуть ними скористатися.

Що можна робити завтра

Цього дня обов'язково проводили застілля з родичами, на яке приходили всі члени родини. Також молилися святителю Модесту про здоров'я домашньої худоби.

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