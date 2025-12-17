Церковне свято 18 грудня / © pixabay.com

Реклама

Завтра, 18 грудня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Севастіяна і дружини його. Святий мученик Севастіян жив у III столітті, в добу найжорстокіших гонінь на християн за правління імператорів Діоклетіана та Максиміана. За походженням його пов’язують із Нарбонною в Галлії або з Медіоланом, але достеменно відомо, що він виховувався в християнській вірі й водночас зробив успішну кар’єру у римському війську. Севастіян став офіцером преторіанської гвардії та входив до найближчого оточення імператорського двору, довгий час приховуючи своє християнство. Користуючись високим становищем, він таємно підтримував ув’язнених християн, відвідував їх у темницях, зміцнював у вірі та готував до мученицького подвигу.

Особливе місце в його житті займає так зване “військо Севастіана”. Перебуваючи серед воїнів, він навертав своїх підлеглих і друзів до християнства, переконуючи, що служба імперії не може бути вищою за вірність Христові. За церковним Переданням, багато воїнів прийняли хрещення саме завдяки його проповіді; серед них згадуються брати-мученики Марк і Маркелліан, тюремник Кастул та інші солдати й члени їхніх родин, які згодом також зазнали переслідувань і смерті за віру.

Коли імператор дізнався, що його наближений офіцер є християнином, він наказав стратити Севастіана таємно, аби уникнути розголосу. Святого прив’язали до дерева чи стовпа і прошили стрілами, вважаючи мертвим. Саме цей епізод зробив його одним із найвпізнаваніших святих у християнському мистецтві.

Реклама

Прикмети 18 грудня

Народні прикмети 18 грудня / © pexels.com

Морозний день 18 грудня віщує холодний січень.

Сніг падає зранку — буде довго лежатию

Туманний день — рік обіцяє дощі й рясну воду.

Що завтра не можна робити

У давнину вірили, що цього дня по світу блукає нечиста сила, тому ножі й гострі предмети слід було ховати подалі, а не залишати на видноті. Залишки їжі не викидали — вважалося, що разом із ними з дому може піти удача. Також суворо заборонялося давати або брати гроші в борг, бо це могло накласти тінь на весь рік, зробивши його сповненим фінансових труднощів.

Що можна робити завтра

За народними віруваннями, щоб залучити до дому достаток, цього дня радили придбати новий віник, перев’язати його червоною стрічкою і поставити в кутку оселі. Крім того, існує повір’я: якщо сьогодні чхнути, рік, що настає, обіцяє щастя й удачу.