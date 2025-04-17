Церковне свято 18 квітня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 18 квітня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта. Він був видатним християнським святим і монахом, який жив у V столітті. Його життєпис поєднує в собі риси аскетичного служіння і відданості Богові, що характеризувало багатьох монахів того часу.

Іван народився на території Візантійської імперії, і його ім’я стало відомим через тісне зв’язок з Григорієм Декаполітом, великим святим, який мав величезний вплив на духовне життя Візантії. Відомо, що Іван став учнем святого Григорія, проходячи всі етапи духовного виховання під його керівництвом. Григорій був великим аскетом, і його учень Іван продовжив цю традицію, практикуючи строгий пост, молитви і численні духовні вправи.

Завдяки глибокій духовній мудрості Іван став визнаним наставником і сам пережив багато духовних випробувань. Він був відомий своїм строгим підходом до монашого життя і аскези, завжди прагнучи до досконалості в служінні Богові. Оскільки він був учнем святого Григорія Декаполіта, Іван зберігав і поширював традиції свого наставника, орієнтуючись на монастирське життя і важливість молитви та покаяння.

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Про Івана також відомо, що він активно проповідував і подорожував, намагаючись не тільки зміцнити духовне життя своїх співвітчизників, а й будувати церкву, яка відповідала б всім вимогам християнського вчення того часу.

Він також славився своєю побожністю і духовною чистотою, що робило його авторитетним духовним лідером для багатьох.

Прикмети 18 квітня

Народні прикмети 18 квітня / © unsplash.com

Тепло цього дня — до гарного літа.

Якщо дощ — буде гарний урожай.

Ясне небо — на гарну погоду в наступні дні.

Що завтра не можна робити

18 квітня, в день церковного свята, не слід вступати в суперечки, сваритися, поширювати плітки чи обмовляти інших. Варто уникати будь-яких образ і відмов від допомоги. Цей день краще провести в спокої, виділивши час для молитви і роздумів.

Що можна робити завтра

У день православного свята люди звертаються в молитвах до преподобного Івана, просячи його заступництва перед Богом. Просять його допомоги у боротьбі зі спокусами, захисту від наклепу та підтримки у боротьбі з різними залежностями, такими як алкоголізм і наркоманія.