18 липня — яке церковне свято, навіть і не думайте робити одну річ, тому що накличете на себе біду

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Якинта й Еміліяна.

Святий Якинт жив у ІІ столітті, був молодим придворним імператора Траяна. Якинт був таємним християнином, що призвело до його арешту і мук після того, як він відмовився брати участь у язичницьких обрядах. Під час святкування ідолів, Якинт не захотів принести жертву ідолам, за що був ув'язнений і позбавлений їжі. Він помер від голоду, залишаючись вірним своїй вірі до кінця.

Святий Еміліян жив у IV столітті і був римським воїном в Доростолі (сучасна Болгарія). Під час правління імператора Юліана Відступника, Еміліян був ревним християнином. 362 року, коли Юліан відновив переслідування християн, Еміліян відмовився поклонятися язичницьким богам. Він був викритий і заарештований. Його катували і зрештою спалили на вогнищі.

Прикмети 18 липня

Народні прикмети 18 липня / Фото: Unsplash

Яка погода стоїть, на таку ж слід чекати на початку осені.

На нижніх гілках берези з'явилися жовті листочки — осінь прийде пізно і буде теплою.

Спека вказує, що грудень буде холодним.

Що завтра не можна робити

Не варто переїдати, тому що це призведе до фінансових труднощів. Також забороняється виходити на вулицю після заходу сонця, тому що так ви накличете на себе біду. Це несприятливий день для весілля.

Що можна робити завтра

В давнину цього дня йшли в баню, вважалося, що це допоможе отримати здоров'я на весь рік вперед. Зазвичай до цього часу вже закінчуються жнива, а тому селяни мають невеликий відпочинок.

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