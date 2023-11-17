18 листопада — яке церковне свято, кому молитися про достаток і легку зиму

Завтра, 18 листопада, в православному календарі день пам’яті мученика Платона. Мученик Платон був християнином, який жив у IV столітті в Анкирі, Галатії. Він проповідував Євангеліє серед язичників і відмовлявся приносити жертви їхнім богам. За це він був схоплений і підданий жорстоким питкам правителем Агриппіном, який намагався зламати його віру. Платон витримував усі муки з терпінням і мужністю, не прихиляючись до лестощів і погроз судді. Нарешті, він був обезголовлений і отримав вінок мучеництва.

Церковне свято 18 листопада — день пам'яті мучеників Романа та Варула

Святі мученики Роман і Варул були християнами, які постраждали за свою віру в Антіохії в IV столітті. Роман був дияконом в Кесарії Филипової, але під час гонінь на християн він перебрався до Антіохії, де проповідував Євангеліє. Варул був юнаком, який слухав його настанови і прийняв хрещення. Обидва були затримані правителем Аспасієм, який наказав їх катувати і мучити. Романа спалювали воском, а Варула кидали у воду з каменем на шиї. Але Бог допомагав їм витримувати усі муки і зберіг їхнє життя. Нарешті, вони були обезголовлені мечем і отримали вінок мучеництва.

Прикмети 18 листопада

Народні прикмети 18 листопада / Фото: Pexels

Погода тиха та ясна — весна прийде рано.

Кілька разів на день змінюється погода до того, що взимку вона такою ж буде.

Південно-західний вітер — до снігопаду.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня не варто використовувати керамічний посуд, інакше на вас будуть чекати фінансові проблеми. Також не дозволялося мити брудний посуд чужим людям, це може закінчитися проблемами в сім'ї. Не варто жалітися чи думати погано, можна накликати на себе нечисту силу.

Що можна робити завтра

Цього дня молилися святому Платону та мученику Роману про добробут, достаток, просили допомоги, щоб пережити зиму. Згідно з повір'ями, цього дня потрібно займатися рукоділлям та створювати дерев'яні обереги від нечистої сили.

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