18 листопада — яке церковне свято, які заборони не можна порушувати, щоб не було проблем з грошима

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Платона й Романа. Платон народився в Анкірі (сучасна Анкара, Туреччина) у християнській родині та був братом святого мученика Антиоха, лікаря. Він відомий своєю відданістю християнству від юності. Платон активно проповідував слово Боже, виступаючи проти язичництва, за що привернув увагу римських правителів, які бачили в ньому загрозу. Під час гонінь на християн у III столітті його було заарештовано та приведено до правителя Агріппіна.

Коли Платона змушували зректися віри, він відмовився й рішуче продовжував проповідувати Христа. Агріппін, щоб залякати його, піддав жорстоким тортурам: Платона били, мучили голодом, намагалися підкупити. Однак святий мужньо витримав усі страждання, а його слова надихали інших християн. Зрештою Платон прийняв мученицьку смерть через обезголовлення.

Святий Роман був дияконом Кесарії (в сучасній Туреччині). Він проповідував у місті Антіохія під час гонінь за правління імператора Діоклетіана. Під час одного з язичницьких свят, коли християн змушували приносити жертви ідолам, Роман рішуче виступив із закликом зберігати віру в Христа, не зважаючи на загрози. Його схопили та жорстоко катували.

Імператорські слуги намагалися змусити Романа зректися віри, та він залишався непохитним. Його засудили до страшних мук: йому вирвали язик, але навіть після цього він продовжував проповідувати. За деякими джерелами, Романа було страчено через повішення або спалення, хоча є свідчення й про інші види страти. Його подвиг став прикладом відваги й любові до Бога, а його пам'ять стала шанованою серед християн.

Прикмети 18 листопада

Народні прикмети 18 листопада / Фото: Unsplash

Погода вказує, якою буде зима.

Ворона ходить по землі до тепла.

Гарна погода — весна прийде рано.

Що завтра не можна робити

Цього дня краще не приймати пропозиції роботи — ви не затримаєтесь на новому місці. Не можна їсти з будь-якого посуду, крім дерев'яного, інакше прикличете проблеми з грошима.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для великого прання, тому, якщо ви давно відкладали цю справу, можете зайнятися нею. Платону і Роману моляться про безпечну зиму і зцілення від хвороб.

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