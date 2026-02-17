Церковне свято 18 лютого / © unsplash.com

Завтра, 18 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Льва, папи Римського. Майбутній понтифік народився близько 390 року, ймовірно в Тоскані. Про його ранні роки відомо небагато, однак уже в молодому віці він виявив неабиякі здібності до богослов’я та церковного управління. За понтифікату папи Целестина I Лев був архідияконом Римської Церкви — однією з найвпливовіших посад того часу.

21 вересня 440 року, після смерті папи Сикста III, Лева обрали єпископом Рима. Він очолив Церкву в період глибоких богословських суперечок і політичної нестабільності Західної Римської імперії.

Центральним викликом його понтифікату стала христологічна криза V століття. У Церкві точилися суперечки щодо природи Ісуса Христа — співвідношення Його божественної та людської сутності.

Найвідомішим богословським твором Льва став «Томос до Флавіана» — послання до архієпископа Константинопольського Флавіана, написане 449 року. У ньому Лев чітко сформулював вчення про дві природи Христа — божественну і людську — «незлитно, незмінно, нероздільно і нерозлучно» поєднані в одній Особі.

451 року на Халкидонському соборі це послання було урочисто зачитане. Єпископи вигукнули: «Петро промовляв устами Льва!» Саме формулювання Льва лягло в основу Халкидонського символу віри, що став фундаментом православного християнського вчення.

Лев Великий послідовно відстоював першість Римського єпископа як наступника апостола Петра. Він розвинув богословське обґрунтування папського примату, наголошуючи, що через Петра Христос продовжує пастирське служіння у Церкві.

Його листування з єпископами Галлії, Іспанії та Африки свідчить про активне втручання у справи інших церковних провінцій. Лев прагнув єдності віри та дисципліни в усій Західній Церкві.

Один із найвідоміших епізодів життя Льва — його зустріч з гунським вождем Аттілою 452 року. Коли війська гунів загрожували Риму, папа особисто вирушив назустріч завойовникові. За переказами, саме його дипломатичний авторитет і духовна сила переконали Аттілу відступити від міста.

Хоча історики вказують також на політичні й військові чинники, цей епізод став символом духовного лідерства папи та його ролі як захисника Рима.

Святий Лев Великий відійшов у вічність 10 листопада 461 року. Його поховали в базиліці святого Петра в Римі.

Прикмети 18 лютого

Народні прикмети 18 лютого / © pexels.com

Якщо мороз уранці посилюється — зима ще довго затримається.

Північний вітер — до подальших морозів.

Птахи не відлітають далеко — чекайте на сильні холоди.

Що завтра не можна робити

Згідно з повір’ями, цього дня не слід піддаватися смутку, впадати у розпач чи дозволяти собі бездіяльність. Вважалося, що зневіра та лінощі можуть притягнути неприємності. Також радили уникати темного одягу, адже за прикметами він здатен «приманити» негаразди.

Що можна робити завтра

До святого Лева звертаються з молитвами як до духовного покровителя і заступника перед Господом. Віряни просять у святого допомоги, підтримки та зцілення від тілесних і душевних хвороб.