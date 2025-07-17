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18 липня — яке церковне свято, чому цього дня забороняється братися за віник
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 18 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Якинта і Еміліяна. Якинт був придворним юнаком при дворі імператора Траяна. Народився в Кесарії Каппадокійській. Він прийняв християнство в юному віці, а тому відмовився приносити пожертву ідолам під час язичницького свята. За це його схопили, піддали страшним мукам, кинули до в’язниці, але він не зрікся Ісуса Христа. Помер у віці 20 років.
Еміліян жив при дворі імператора Юліана Відступника. Був рабом у місті Доростол (сьогодні Болгарія). Язичники готували пожертву своїм ідолам, а він вночі таємно зруйнував жертовник. Його викрили і спочатку довго били, катували, але він не піддався на ці муки. Наприкінці його спалили живцем.
Прикмети 18 липня
Ластівки та стрижі низько літають — до дощу.
Галки купаються в пилюці — чекайте на спеку.
Вранці туман — буде ясний і спекотний день.
Що завтра не можна робити
За давніми народними віруваннями, сьогодні категорично не слід торкатися віника — аби ненароком не вимести з оселі не лише добро, а й щастя та достаток. Також не варто позичати гроші, інакше ризикуєш накликати на себе тривалий фінансовий застій та безгрошів’я.
Що можна робити завтра
До святого мученика Еміліяна здавна зверталися з молитвами у скруті — просили його захисту від лиха, а також зцілення від тілесних і душевних недуг. У давнину цього дня селяни сходилися на спільну молитву просто в полях — просили благословення на ниви, аби дозрілий хліб був щедрим і чистим від бурі та зла.