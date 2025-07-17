ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
2 хв

18 липня — яке церковне свято, чому цього дня забороняється братися за віник

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 18 липня

Церковне свято 18 липня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 18 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Якинта і Еміліяна. Якинт був придворним юнаком при дворі імператора Траяна. Народився в Кесарії Каппадокійській. Він прийняв християнство в юному віці, а тому відмовився приносити пожертву ідолам під час язичницького свята. За це його схопили, піддали страшним мукам, кинули до в’язниці, але він не зрікся Ісуса Христа. Помер у віці 20 років.

Еміліян жив при дворі імператора Юліана Відступника. Був рабом у місті Доростол (сьогодні Болгарія). Язичники готували пожертву своїм ідолам, а він вночі таємно зруйнував жертовник. Його викрили і спочатку довго били, катували, але він не піддався на ці муки. Наприкінці його спалили живцем.

Прикмети 18 липня

Народні прикмети 18 липня / © unsplash.com

Народні прикмети 18 липня / © unsplash.com

  • Ластівки та стрижі низько літають — до дощу.

  • Галки купаються в пилюці — чекайте на спеку.

  • Вранці туман — буде ясний і спекотний день.

Що завтра не можна робити

За давніми народними віруваннями, сьогодні категорично не слід торкатися віника — аби ненароком не вимести з оселі не лише добро, а й щастя та достаток. Також не варто позичати гроші, інакше ризикуєш накликати на себе тривалий фінансовий застій та безгрошів’я.

Що можна робити завтра

До святого мученика Еміліяна здавна зверталися з молитвами у скруті — просили його захисту від лиха, а також зцілення від тілесних і душевних недуг. У давнину цього дня селяни сходилися на спільну молитву просто в полях — просили благословення на ниви, аби дозрілий хліб був щедрим і чистим від бурі та зла.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
386
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie