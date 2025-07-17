Церковне свято 18 липня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 18 липня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Якинта і Еміліяна. Якинт був придворним юнаком при дворі імператора Траяна. Народився в Кесарії Каппадокійській. Він прийняв християнство в юному віці, а тому відмовився приносити пожертву ідолам під час язичницького свята. За це його схопили, піддали страшним мукам, кинули до в’язниці, але він не зрікся Ісуса Христа. Помер у віці 20 років.

Еміліян жив при дворі імператора Юліана Відступника. Був рабом у місті Доростол (сьогодні Болгарія). Язичники готували пожертву своїм ідолам, а він вночі таємно зруйнував жертовник. Його викрили і спочатку довго били, катували, але він не піддався на ці муки. Наприкінці його спалили живцем.

Прикмети 18 липня

Народні прикмети 18 липня / © unsplash.com

Ластівки та стрижі низько літають — до дощу.

Галки купаються в пилюці — чекайте на спеку.

Вранці туман — буде ясний і спекотний день.

Що завтра не можна робити

За давніми народними віруваннями, сьогодні категорично не слід торкатися віника — аби ненароком не вимести з оселі не лише добро, а й щастя та достаток. Також не варто позичати гроші, інакше ризикуєш накликати на себе тривалий фінансовий застій та безгрошів’я.

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Що можна робити завтра

До святого мученика Еміліяна здавна зверталися з молитвами у скруті — просили його захисту від лиха, а також зцілення від тілесних і душевних недуг. У давнину цього дня селяни сходилися на спільну молитву просто в полях — просили благословення на ниви, аби дозрілий хліб був щедрим і чистим від бурі та зла.