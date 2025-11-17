Церковне свято 18 листопада / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 18 листопада, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Платона і Романа. Святі Платон і Роман — це мученики Христові, яких шанують у християнській традиції за мужність у відстоюванні віри та непохитність перед язичницькими імператорами. Точні дати життя та смерті часто не збереглися, але відомо, що вони постраждали в часи ранніх гонінь на християн, можливо, у III–IV століттях.

Відомо, що Платон і Роман були тісно пов’язані: вони не лише були християнами, а й мали спільну місію проповіді або служіння, за що були засуджені і страчені. Їхня історія стала символом мужності та віри навіть у найскладніших обставинах.

Платон і Роман активно сповідували християнство в середовищі язичників. Вони відмовилися приносити жертви богам, що було обов’язковим під час римських імператорських гонінь на християн. Коли влада дізналася про їхню відданість Христу, святих арештували. На суді їх закликали відректися від віри і принести жертви римським богам, але вони залишилися непохитними. За переказами, їх піддавали жорстоким тортурам, намагаючись схилити до відступництва. Після цього вони прийняли мученицьку смерть.

Прикмети 18 листопада

Ясна погода 18 листопада — до довгої й холодної зими.

Сильний вітер у цей день — очікується сніжна та вітряна зима.

Іній на деревах або траві — до морозів і ясної погоди найближчими днями.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями сьогодні не варто влаштовувати святкування, пускати гостей до миття посуду, а також вирушати в далекі подорожі.

Що можна робити завтра

У православне свято на честь святих Платона і Романа віряни звертаються до них із молитвами, щоб з легкістю пережити зиму та отримати щедрий урожай. Цих святих вважають покровителями фінансового добробуту, до них просять допомоги у справах матеріального забезпечення. Окрім того, святі Платон і Роман охороняють сімейне життя та підтримують міцність подружніх стосунків.