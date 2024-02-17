18 лютого — яке церковне свято, чому це день вівсянки і що буде, якщо сумувати

Завтра, 18 лютого, в православному календарі день пам’яті святителя Агапія. Святитель Агапій був папою Римським у 535-536 роках. Він належав до роду Аніціїв, який дав багато пап Римських. Він був висвячений на папу після смерті святителя Іоанна II. Він займався церковною реформою, зокрема відновлював храми, які постраждали від готської війни. Він також підтримував місіонерську діяльність серед франків і готів. Він помер 22 листопада 536 року і був похований у базиліці святого Петра.

Церковне свято 18 лютого — день пам'яті святителя, папи Римського Льва I

Святитель Лев I Великий був папою Римським у 440-461 роках. Він був першим папою, якому дали титул "великий". Він захищав Православну віру від ересей монофізитів і несторіан. Він також зустрівся з Аттилою і врятував Рим від руйнування. Він написав багато проповідей і послань, які містять його Богословське учення. Він помер 461 року і був похований у Ватикані. Православна церква вшановує його як святителя і сповідника.

Прикмети 18 лютого

Народні прикмети 18 лютого / Фото: Pexels

Червоний схід сонця означає, що буде снігопад.

Яскраві зірки на небі до швидкого похолодання.

На небі пухнасті хмари до теплої погоди.

Що завтра не можна робити

Цього дня наші предки намагалися не сумувати, адже вірили, що інакше весь рік проведеш в поганому настрої. Також не носили одяг темного кольору, щоб не накликати на себе біду. Вірили, що не можна цього дня лінуватися.

Що можна робити завтра

Цей день називали днем вівсянки — жовтої пташки, яку наші предки називали передвісницею весни. Саме тому намагалися одягнути будь-яку річ жовтого кольору, щоб вона принесла щастя. А ще вірили, що побачити вівсянку — до добробуту і удачі найближчим часом.

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