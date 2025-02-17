18 лютого — яке церковне свято, навіщо кропити стайні і хліви освяченою водою

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 лютого, в православному календарі день пам’яті святого Льва, Папи Римського. Лев Великий походив із Тоскани (Італія) і був дуже освіченою людиною. До обрання Папою він виконував дипломатичні місії від імені попередніх понтифіків. Активно виступав проти єресі монофізитів, які заперечували людську природу Христа. 451 року його послання (Томос Лева) стало основою рішень Халкідонського собору, що затвердив догмат про дві природи Ісуса Христа – божественну і людську.

452 року він особисто зустрівся з вождем гунів Аттілою, який вторгся до Італії, і переконав його не нападати на Рим. 455 року, коли Рим захопили вандали, Лев Великий зміг переконати їх не знищувати місто та не вбивати його мешканців.

Він зміцнив вчення про верховенство папи римського як наступника святого Петра. Багато проповідував і писав, його богословські тексти досі є важливими для католицької та православної традицій.Лев Великий помер 10 листопада 461 року. Він перший Папа, якого прозвали "Великим". 1754 року його проголосили Вчителем Церкви.

Прикмети 18 лютого

Народні прикмети 18 лютого / Фото: Unsplash

Якщо цього дня птахи активно співають – весна буде теплою.

Якщо собака голосно виє – до поганої новини.

Якщо кури рано сідають на сідало – буде холодний тиждень.

Що завтра не можна робити

Особливо заборонялося шити, прати, прясти та виконувати важку хатню роботу. Вважалося, що порушення цієї заборони може накликати проблеми зі здоров’ям. Сварки та прокльони в цей день могли призвести до довгих конфліктів у родині. Було повір’я, що стрижка 18 лютого може забрати силу та енергію.

Що можна робити завтра

Вважалося, що цього дня селами блукає «коров’яча смерть» – хвороби, які могли вражати домашніх тварин. Тому господарі намагалися окропити хлів свяченою водою, розкласти в кутках сіна або солі, які потім давали худобі, читати спеціальні замовляння на захист від хвороб. Цього дня жінки запалювали свічки, принесені з церкви, і обходили дім, щоб очистити його від злих сил.

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