18 серпня — яке церковне свято, чому цього дня особливо шанували коней

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Церковне свято 18 серпня

Церковне свято 18 серпня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 18 серпня, в православному календарі день пам’яті мучеників Флора і Лавра. Флор і Лавр були близнюками та братами, які жили у III столітті нашої ери в Римській імперії, приблизно за часів правління імператора Діоклетіана або Максиміана (кінець III — початок IV століття). За професією вони були ковалями — ремісниками, які виготовляли підкови, а також змайстрували багато інструментів для обробки землі. Через це їх вважають покровителями землеробів і тваринників.

Вони були ревними християнами, які приховано від влади допомагали нужденним і проповідували християнство. Водночас вони доглядали за кіньми і тваринами, лікували їх. Коли ж почалися переслідування християн за наказом імператора, брати відмовилися зректися віри і принести жертви язичницьким богам.

За це їх заарештували, жорстоко катували, а потім стратили — згідно з переданням, вони були обезголовлені. Їх смерть стала символом непохитності християнської віри.

Прикмети 18 серпня

Народні прикмети 18 серпня / © unsplash.com

Народні прикмети 18 серпня / © unsplash.com

  • Якщо 18 серпня ясна, сонячна погода — осінь буде теплою і врожайною.

  • Туман вранці — до дощу найближчими днями.

  • Якщо ввечері стоїть тихий, безвітряний вечір — осінь буде без сильних буревіїв.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 18 серпня по землі ходять сестри-лихоманки — злі сили, які приносять людям хвороби і недуги. Цей день також вважали сприятливим для чаклунських дій, тому люди остерігалися брати щось у чужих, щоб не накликати на себе біду.

Що можна робити завтра

У цей день у селян відбувалося особливе свято на честь коней. Їх берегли і давали відпочинок, не змушуючи працювати. Коням готували особливий корм із свіжої зелені та овочів, а питну воду замінювали на освячену. Вважалося, що саме цього дня найкраще купувати лошат, адже вони зростатимуть міцними і здоровими.

