- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 2 хв
18 серпня — яке церковне свято, чому цього дня особливо шанували коней
Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 18 серпня, в православному календарі день пам’яті мучеників Флора і Лавра. Флор і Лавр були близнюками та братами, які жили у III столітті нашої ери в Римській імперії, приблизно за часів правління імператора Діоклетіана або Максиміана (кінець III — початок IV століття). За професією вони були ковалями — ремісниками, які виготовляли підкови, а також змайстрували багато інструментів для обробки землі. Через це їх вважають покровителями землеробів і тваринників.
Вони були ревними християнами, які приховано від влади допомагали нужденним і проповідували християнство. Водночас вони доглядали за кіньми і тваринами, лікували їх. Коли ж почалися переслідування християн за наказом імператора, брати відмовилися зректися віри і принести жертви язичницьким богам.
За це їх заарештували, жорстоко катували, а потім стратили — згідно з переданням, вони були обезголовлені. Їх смерть стала символом непохитності християнської віри.
Прикмети 18 серпня
Якщо 18 серпня ясна, сонячна погода — осінь буде теплою і врожайною.
Туман вранці — до дощу найближчими днями.
Якщо ввечері стоїть тихий, безвітряний вечір — осінь буде без сильних буревіїв.
Що завтра не можна робити
За народними повір’ями, 18 серпня по землі ходять сестри-лихоманки — злі сили, які приносять людям хвороби і недуги. Цей день також вважали сприятливим для чаклунських дій, тому люди остерігалися брати щось у чужих, щоб не накликати на себе біду.
Що можна робити завтра
У цей день у селян відбувалося особливе свято на честь коней. Їх берегли і давали відпочинок, не змушуючи працювати. Коням готували особливий корм із свіжої зелені та овочів, а питну воду замінювали на освячену. Вважалося, що саме цього дня найкраще купувати лошат, адже вони зростатимуть міцними і здоровими.