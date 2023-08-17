18 серпня — яке церковне свято, чому не можна співати в полі і на що вказує погода

Завтра, 18 серпня, в православному календарі — день пам’яті мученика Євсигнія Антіохійського. Мученик Євсигній Антіохійський був ранньо-християнським святим, який народився в Антіохії в Малій Азії у III столітті. Він служив у римському війську під керівництвом різних імператорів, зокрема Костянтина Великого, який прийняв християнство. Він був активним захисником православної віри проти аріанства, яке заперечувало божественність Христа. За це він потерпав від переслідувань імператора Юліана Відступника, який намагався повернути язичництво. 362 року Євсигнія засудили до смерті за сповідування християнства і зарубали мечем.

Церковне свято 18 серпня — день пам'яті святої праведної Нонни

Свята праведна Нонна — це приклад благочестивої жінки, яка зуміла змінити свого чоловіка, виховати своїх дітей у християнському дусі і присвятити себе служінню Церкві. Вона народилася наприкінці III століття у християнській родині і вийшла заміж за Григорія Аріанського, який був язичником і градоначальником. Вона не припиняла молитися за нього і за своїх дітей: Горгонію, Кесарія і Григорія. За її молитви Григорій став християнином і єпископом Назіанза (пізніше став відомий як Григорій Богослов), Кесарій став видатним лікарем і філософом, а Григорій став одним із найбільших богословів і патріархом Константинополя. Вона сама була висвячена в дияконеси і займалася благодійною діяльністю серед бідних і хворих. Померла 374 року, залишивши пам’ять про своє праведне життя.

Прикмети 18 серпня

Народні прикмети 18 серпня / Фото: Pexels

Погода цього дня вказує, якою вона буде в грудні.

Дощові черв'яки повилазили з землі — чекайте на дощ.

Чайки у воді купаються — до негоди.

Що завтра не можна робити

Наші предки намагалися не співати цього дня в полі, вірили, що тоді буде поганий урожай. Також церква забороняє сваритися, лихословити, лаятися, лінуватися. Не можна спілкуватися з малознайомими людьми, розповідаючи їм свої секрети.

Що можна робити завтра

За старих часів цей день вважався сприятливим для польових робіт. Серед наших пращурів навіть були популярними спеціальні обряди на збереження урожаю. А дівчата збиралися разом, гуляли полем, збирали колоски. Та, у якої пшениця мала 12 колосків, зовсім скоро зустріне своє щастя.

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