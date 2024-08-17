18 серпня — яке церковне свято, що жінкам потрібно робити цього дня для щастя

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 серпня, в православному календарі день пам’яті мучеників Флора і Лавра. Брати-близнюки, є християнськими святими, які жили в II столітті на Балканах, ймовірно, в Іллірії (сучасні території Сербії, Хорватії та Чорногорії). Їхня історія тісно пов'язана з християнською місіонерською діяльністю і є прикладом стійкості у вірі, незважаючи на переслідування.

Флор і Лавр були каменярами за професією та учнями святих мучеників Прокла і Максима, які навчили їх не тільки ремеслу, але й основам християнської віри. Після смерті своїх учителів, Флор і Лавр вирушили до Іллірії, де продовжували свою роботу, зберігаючи християнські цінності.

Вони отримали замовлення на будівництво язичницького храму, але під час роботи поширювали християнське вчення серед місцевого населення. Коли храм був завершений, брати встановили там хрест і почали молитву, перетворюючи язичницьке місце в християнське.

Через свою діяльність Флор і Лавр зазнали переслідування від місцевої влади, яка була проти поширення християнства. За наказом правителя вони були затримані, піддані жорстоким катуванням, а потім заживо поховані в колодязі чи висохлій шахті.

Прикмети 18 серпня

Народні прикмети 18 серпня / Фото: Unsplash

Повітря кришталево свіже — до дощу.

Якщо собака з кішкою посварилися — то і в родині будуть сварки.

Небо має глибокий синій відтінок — буде тепла погода.

Що завтра не можна робити

Коней цього дня не можна використовувати для праці, дайте їм відпочити. Жінкам забороняється зустрічати вечір не вдома, краще залишіться в колі родини, тоді на вас буде чекати щастя.

Що можна робити завтра

Особливу увагу приділяли цього дня коням: їх вичісували, змінювали підкови, прибирали в хліві. Жінки плели вінки з полину і вішали над вхідними дверима. Вважалося, що вони допоможуть захистити будинок від нечистої сили.

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