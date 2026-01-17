Церковне свято 18 січня / © Фото з відкритих джерел

Завтра, 18 січня, в православному календарі день пам’яті святих Афанасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Святі Афанасій і Кирило — видатні архієпископи Олександрії, які залишили незгладимий слід у історії християнської церкви та богословської думки. Їхні життя й діяльність пов’язані з боротьбою за чистоту віровчення, протидією єресям та зміцненням авторитету Церкви у складні часи.

Афанасій народився близько 296 року в Александрії. Відомо, що він отримав ґрунтовну освіту в місцевих школах і вже в молодості відзначався неабияким розумом та благочестям. Його життя нерозривно пов’язане з боротьбою проти аріанства — єресі, яка заперечувала божественну природу Ісуса Христа.

328 року Афанасій був призначений дияконом і став секретарем св. Олександра, архієпископа Олександрійського. Після смерті Олександра 328 року Афанасій обійняв кафедру Олександрії, ставши архієпископом. Його служіння припало на складний період боротьби за Нікейське вчення про Святу Трійцю, що було затверджене на Першому Вселенському соборі 325 року.

Афанасій зазнав численних переслідувань і вигнань через свою непохитну позицію проти аріанства. Йому довелося п’ять разів залишати Олександрію, але він завжди повертався, підтримуючи віру та зміцнюючи духовне життя Церкви. Окрім пастирської діяльності, Афанасій був відомий як богослов і автор численних трактатів, серед яких «Життя Антонія» — перша відома християнська біографія святого, що сприяла поширенню чернецтва.

Святитель Афанасій помер 373 року, залишивши по собі глибоку духовну спадщину та приклад непохитної віри в істину Христову. Він шанується як один із Великих Отців Церкви і символ боротьби за чистоту віровчення.

Кирило народився близько 376 року в Александрії у знатній і благочестивій родині. Його духовне формування відбувалося під сильним впливом Церкви та традицій Олександрійської школи. 412 року Кирило був обраний архієпископом Олександрії. Його служіння відзначалося мудрістю, рішучістю та активною участю у політичних і церковних справах, адже тогочасна Олександрія була важливим культурним і релігійним центром.

Кирило запам’ятався боротьбою з єресями, серед яких особливе місце займала несторіанська єресь, що заперечувала єдність людської та божественної природи Христа. Він активно виступав за збереження чистоти догматів і посилював авторитет Олександрійської Церкви. Особливо відомим став його конфлікт із патріархом Константинополя Несторієм, що завершився Собором у Ефесі 431 року, де Несторій був засуджений, а позиція Кирила здобула перемогу.

Кирило також активно займався питаннями єдності Церкви та поширенням християнського навчання. Він відомий численними листами, трактатами та проповідями, у яких підкреслював божественну природу Ісуса Христа та значення віри для життя суспільства. Святитель Кирило помер 444 року, залишивши по собі ім’я великого церковного пастиря та мудрого богослова.

Прикмети 18 січня

Якщо тепло й мокро — тепло протримається ще довго.

Сніг і заметіль — гарне підґрунтя до майбутнього врожаю.

Якщо птахи в’ються ближче до людських осель — чекайте на майбутні холоди.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, 18 січня не варто проводити вінчання або святкувати весілля, адже вважається, що шлюб, укладений цього дня, може бути недовговічним. Також не рекомендують хрестити дітей, хоча Церква не ставить на це обмежень. День вважається невдалим для важливих починань, тому не слід розпочинати нові справи.

Що можна робити завтра

У православне свято цього дня можна звертатися в молитві до святих Афанасія та Кирила як до наших духовних заступників перед Богом. До них просять прощення гріхів, духовне наставлення на шлях праведний, міцне здоров’я, захист від хвороб і епідемій, добробут у сім’ї та житті, а також смиренність і терпіння у випробуваннях. Святих також просять допомоги у вирішенні духовних і релігійних питань, підтримки у вірі та духовному зростанні.