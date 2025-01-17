18 січня — яке церковне свято, чому важливо не сваритися з рідними і не згадувати старі образи

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 січня, в православному календарі день пам’яті святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських. Святий Анатасій був архієпископом Олександрії в середині IV століття. Він відомий своєю боротьбою з аріанською єрессю, що заперечувала божественну природу Ісуса Христа. Анатасій твердо виступав за істинне розуміння Трійці, пропагуючи доктрину, згідно з якою Син є єдиносутнім з Отцем.

Він брав участь у Нікейському соборі 325 року, який засудив аріанство, і був великим захисником Нікейського символу віри. Після смерті святого Олександрійського архієпископа, Анатасій став його наступником, але його діяльність була випробувана численними переслідуваннями з боку аріан і імператорів, що підтримували цю єресь.

Анатасій мав багато вигнань та перешкод у служінні через політичну ситуацію того часу. Проте він залишався вірним своєму покликанню і служив Церкві аж до своєї смерті 373 року

Кирило Олександрійський був наступником святого Анатасія, і його діяльність охоплювала період від 412 до 444 року. Він відомий своєю боротьбою проти єресей, зокрема, проти несторіанства, яке відокремлювало природу Христа. Кирило був активним учасником і впливовим членом Вселенського собору в Ефесі (431 рік), який засудив несторіанство і ствердив, що Марія є Богородицею, оскільки народила Христа, як Сина Божого.

Він також став автором багатьох богословських праць, серед яких найвідомішою є його трактат "Тлумачення на Євангеліє від Іоанна". Кирило активно захищав ортодоксальне християнство від різних єресей, формуючи богословську основу, що допомогла Церкві зміцнити свою віру у важкі часи. Святий Кирило також активно працював для збереження єдності Церкви і підтримував правовірність проти єретичних рухів того часу. Його діяльність і численні богословські праці зробили його одним із найбільших отців Церкви.

Обидва святі — Анатасій і Кирило — мали великий вплив на розвиток християнської теології та церковної політики, захищаючи справжнє християнське вчення і борючись проти єресей, які загрожували єдності Церкви.

Прикмети 18 січня

Народні прикмети 18 січня / Фото: Unsplash

Небо безхмарне — весна прийде рано.

Відлига цього дня вказує, що літо буде дощовим.

Снігопад є гарною прикметою — до великого урожаю меду.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється займатися важкою фізичною працею. Наші предки вірили, що не слід сваритися з родичами чи тримати на них старі образи, інакше сварка затягнеться на цілий рік.

Що можна робити завтра

Зазвичай цього дня панували найлютіші морози зими. Наші предки вірили, що це половина цієї пори року і вже після цього справа піде до потепління. Черех морози з дому намагалися зайвий раз не виходити.

Читайте також: