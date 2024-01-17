18 січня — яке церковне свято, в жодному разі не порушуйте одну важливу заборону

Завтра, 18 січня, в православному календарі день пам’яті святителя Афанасія. Святитель Афанасій був одним із найвидатніших отців Церкви і захисників православної віри. Він народився 295 року в Олександрії і отримав релігійне виховання в пустелі від Святого Антонія Великого. Був дияконом і секретарем олександрійського єпископа Олександра і взяв активну участь у Першому Вселенському Соборі, де він заперечував аріанське вчення про нерівність Сина Божого Отцеві. Після смерті Олександра він став єпископом Олександрії і продовжував боротися з аріанством, за що його п’ять разів виганяли з кафедри. Він написав багато творів на захист православної догматики, а також біографію Святого Антонія Великого, яка мала великий вплив на розвиток монашества. Афанасій помер 373 року і був проголошений святим і церковним учителем. Його мощі зберігаються в Венеції.

Прикмети 18 січня

Народні прикмети 18 січня / Фото: Pexels

Снігопад і заметіль — до ранньої весни.

Тепла погода вказує в другій половині дня, що весна буде сонячною.

Відлига — до холодного і дощового літа.

Що завтра не можна робити

Наші предки вірили, що цього дня в жодному разі не можна ходити на побачення і домовлятися про весілля. Інакше час буде витрачено напрасно, тому що почуття скоро пройдуть і стосунки завершаться.

Що можна робити завтра

В давнину селяни виготовляли своїми руками оберіг, який захищав від нечистої сили. Вірили, що такий талісман буде мати велику силу. Краще день провести вдома у спокійній атмосфері, зайнявшись рукоділлям чи домашніми справами.

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