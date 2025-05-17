Церковне свято 18 травня / © Фото з відкритих джерел

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Завтра, 18 травня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших. Святий Теодот був християнином, який став мучеником під час римських переслідувань. Він проповідував Христа, але відмовився зректися віри, за що його стратили. Проте, точних відомостей про його життя та смерть майже не збереглося. Відомо, що він був шанований серед ранніх християн як святий мученик.

Святий Петро апостол, перший папа Римський, який помер мученицькою смертю на хресті в Римі, відмовившись відректися від Христа. Проте, були й інші святі з таким ім’ям, які також стали мучениками за свою віру.

Святий Діонісій був єпископом Парижа і постраждав за Христа в епоху переслідувань християн за імператора Діоклетіана. Його смерть особливо запам’яталась через чудо: після відрубання голови він, тримаючи її в руках, пройшов кілька кілометрів, проповідуючи віру. Цей неймовірний момент перетворив святого Діонісія на покровителя Парижу.

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Святий Андрій, брат апостола Петра, також став символом мучеників за Христа. Його розп’яли на хресті у формі літери “Х” в місті Патри, і ця форма хреста з того часу стала відома як Андріїв хрест. Він не тільки проповідував християнство до останнього подиху, але й став прикладом віри для багатьох поколінь.

Існує ще багато інших святих мучеників, чия відданість Христу залишила слід у християнській традиції. Серед них можна згадати святого Варфоломія, святого Кипріяна та багато інших, які загинули за свою віру, ставши зразками стійкості та сили духу. Їхні імена й мученицька смерть стали святими символами і джерелами натхнення для вірян.

Прикмети 18 травня

Народні прикмети 18 травня / © unsplash.com

Ясна погода, то літо буде теплим і врожайним.

18 травня йде дощ, то це обіцяє хороший врожай пшениці й інших зернових.

Похмура погода, то на літо буде багато дощів.

Що завтра не можна робити

Цього дня слід утриматися від лихослів’я, сварок і відмови допомогти нужденним. Згідно з народними прикметами, цього дня не варто займатися шиттям або починати нові справи. Також не рекомендується змінювати місце роботи чи звільнятися, бо все може піти не так, як задумано.

Що можна робити завтра

Згідно з традицією, цього дня готують вівсяну кашу та різноманітну випічку, наприклад, вівсяне печиво. Існує також повір’я: якщо закохані, тримаючись за руки, тричі обійдуть дуб, їхнє спільне життя буде довгим і щасливим.

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