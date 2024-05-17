18 травня — яке церковне свято, не робіть одну річ цього дня, щоб не втратити найдорожче

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 травня, в православному календарі день пам’яті мученика Феодота Анкірського і мучениць семи дів. Він жив у Анкірі Галатійській у III столітті. Став прикладом справжньої християнської самопожертви, проявляючи жертовність, милосердя та непохитну віру в Христа.

Феодот надавав притулок та допомагав переслідуваним християнам, ризикуючи власним життям. Він не лише переховував їх, а й надавав проживання, харчування та підтримку усім, хто цього потребував. Також він відмовився віддати жертву ідолам, що призвело до його викриття перед правителем.

Феодот відвідував ув’язнених християн у в’язницях, надавав їм допомогу, а також викуповував тіла мучеників для християнського поховання. Він відстоював істинну віру в Христа, засуджуючи язичницькі обряди та викриваючи їхню брехливість. За свою безкомпромісну позицію Феодот був підданий жорстоким мукам і його усікли мечем 303 року. Його тіло не було спалено завдяки сильній бурі, і його віддали для християнського поховання.

Життя святого Феодота надихає до прояву доброти, віри та милосердя в сучасному світі. Його самопожертва та відданість принципам християнства є прикладом справжнього героїзму та безкорисливої любові до ближніх. Святий Феодот залишає в нашому серці почуття поваги і покликання наслідувати його приклад у відданості Богу та допомозі тим, хто її потребує.

Прикмети 18 травня

Народні прикмети 18 травня / Фото: Unsplash

В небі літає багато птахів — до теплої погоди.

Розкричалися ворони — до дощу.

Сонце в серпанку — чекайте на дощ.

Що завтра не можна робити

Незаміжнім дівчатам заборонялося проводити день на самоті. Інакше вони довго не зможуть знайти чоловіка. Якщо людину покликали на вулиці, не можна було обертатися. Вірили, що це кличе нечиста сила, яка відбере у вас найдорожче.

Що можна робити завтра

Закохана пара обов'язково йшла до дуба, щоб провести особливий обряд. Вони бралися за руки, обіймали стовбур дерева і обходили його тричі. Це допомагало знайти вічне кохання.

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