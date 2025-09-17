Церковне свято 18 вересня / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Завтра, 18 вересня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Євменій народився на острові Крит і з юних років вирізнявся доброчесним життям. Він прагнув служити Єдиному Богу, уникаючи мирських спокус. Все своє майно роздав бідним, обравши шлях чернецтва та аскези. Його життя було сповнене молитви, смирення та милосердя.

Завдяки своїй святій поведінці та духовній мудрості, Євменій був обраний єпископом Гортинської Церкви на Криті. Як пастир, він дбав про свою паству, утішав засмучених, підтримував сиріт і бідних. Його молитви були настільки сильними, що одного разу під час посухи він своєю молитвою викликав дощ.

Святий Євменій ревно захищав православну віру від єресі монофелітів. За свою відданість істинному вченню він зазнав переслідувань і був засланий у Фіваїду, де і спочив у Господі. Після його смерті тіло святого було перенесено і поховано в Гортині, на місці, що нині називається Раксос. Своїм життям і діями святий Євменій залишив незабутній слід в історії Церкви, будучи прикладом пастирської любові, віри та сили молитви.

Реклама

Прикмети 18 вересня

Народні прикмети 18 вересня / © unsplash.com

Червоні хмари до сходу сонця — до негоди, вітру та дощу.

Якщо худоба ховається під дах або йде з поля, скоро настане негода.

Якщо цибулини мають тонке лушпиння, зима буде м’якою.

Що завтра не можна робити

Народна мудрість радить уникати суперечок із рідними, інакше конфлікт може затягнутися надовго. Не варто хизуватися своїми досягненнями, а у молитвах до Господа слід бути поміркованими — просити лише те, що справді необхідно.

Що можна робити завтра

У народі цей день традиційно присвячували дівочим зібранням, а також підготовці запасів на зиму — особливо шинкуванню капусти.