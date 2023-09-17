18 вересня — яке церковне свято, чому потрібно збирати ягоду і не можна пустословити

Завтра, 18 вересня, в православному календарі день пам’яті мучениці Аріадни. Жила вона в II столітті, була рабинею у родині язичника. Якось правитель влаштував язичницьке свято на честь народження у нього сина. Аріадну змусили прийти на торжество. Але дівчина була справжньою християнкою і відмовилася поклонятися ідолам. За це її піддали різним мукам. А коли Аріадну випустили з темниці, вона втекла в пустелю, де померла.

Церковне свято 18 вересня — день пам'яті преподобного Євменія

Святий Євменій відзначається як аскет і монах, який жив у V столітті. Ім'я "Євменій" походить від грецького ім'я "Eumenios," що означає "добре вихований" або "привітний". Євменій служив своєму богу і практикував аскетизм, віддаючи перевагу простому життю та молитві.

Цей день призначений для вшанування пам'яті і подяки святому Євменію за його благочестиве життя та покликання до духовності.

Прикмети 18 вересня

Народні прикмети 18 вересня / Фото: Pexels

Журавлі полетіли у вирій цього дня — на Покрову можна чекати сильного похолодання, заморозків.

Вже не видно журавлів — до початку листопада ще зима не прийде.

Високо стоїть трава — взимку буде багато снігу.

Що завтра не можна робити

Здавна вірили, що цей день, Аріадни Шипшинниці, як його називали в народі, не можна пустословити і хвалитися. Тому, коли молилися святим, ніколи не просили багатства чи матеріальних благ. Якщо все ж переступити через заборону, то можна залишитися без того, що вже є. Намагалися не залишати маленьких дітей насамоті, вірили, що злі духи можуть їх налякати.

Що можна робити завтра

Згідно з назвою народного свята цього дня селяни відправлялися збирати шипшину. Обов'язково робили це з позитивними думками, адже вірили, якщо збирати ягоду і думати про хороше, вона отримає цілющі властивості. Намагалися робити якомого більше добрих справ, але не виставляти їх напоказ. Традиційно віряни молилися мучениці Аріадні, щоб вона подарувала благополуччя в сім'ї та здоров'я.

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