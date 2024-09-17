18 вересня — яке церковне свято, що не можна робити цього дня, щоб не лишитися без здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 18 вересня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського. Святий Євменій народився на острові Крит у місті Гортіна, яке було важливим християнським центром. Інформація про його життя є дещо обмеженою, але відомо, що він був видатним християнським пастирем і служителем Церкви.

Євменій був відомий своєю благочестивою і моральною поведінкою. Він вступив до монастиря, де виявився відзначеним як глибокий духовний наставник і благочестивий чернець. Через свою видатну духовність і моральний авторитет він був обраний єпископом Гортинським. Як єпископ він керував своєю єпархією з великою мудрістю і добротою. Його служіння було відзначене підтримкою православної віри та сприянням розвитку Церкви на Криті.

Святий Євменій був шанований за свою відданість Церкві і благочестя. Після своєї смерті він був канонізований як святий, і його пам'ять вшановується православною Церквою.

Прикмети 18 вересня

Народні прикмети 18 вересня / Фото: Unsplash

Суха і тепла погода — зима прийде пізно.

Яка погода, такою вона буде 1 квітня.

Вже відлетіли журавлі — на Покрову буде мороз.

Що завтра не можна робити

Цього дня не можна лихословити на адресу інших людей, тому що всі ці слова обернуться проти вас. Не рекомендується висаджувати чи поливати рослини, вони згинуть. Також не можна стригтися, інакше почнуться проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для того, щоб допомагати іншим, подавати милостиню, але всі добрі справи повинні йти від щирого серця. Можна помолитися святим, просячи їх міцного здоров'я і добробуту.

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