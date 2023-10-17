18 жовтня — яке церковне свято, чому не можна їсти гострі страви та давати в борг гроші

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 18 жовтня, в православному календарі день пам’яті апостола Луки. Апостол Лука був одним з 70 учнів Ісуса Христа, які проповідували Євангеліє в різних країнах. Він був лікарем за професією і другом апостола Павла, з яким подорожував по Римській імперії. Він є автором третьої книги Нового Заповіту, яка називається Євангеліє від Луки, а також Діянь апостолів, де описує історію ранньої християнської церкви. Він також вважається першим іконописцем і покровителем лікарів і художників. За легендою, він намалював перші ікони Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та апостолів Петра і Павла. Вони стали зразком для всіх наступних ікон.
Апостол Лука помер у мучеництві в місті Феби в Греції, де його повісили на маслиновому дереві у віці 84 років. Його мощі були перенесені до Падуї в Італії, де їх зберігають у базиліці Святої Юстини.
Прикмети 18 жовтня
- В будинку раптом з'явилися комарі — взимку не буде сильних морозів.
- Яскравий місяць — на теплу та тиху погоду.
- Кішка почала точити кігті — чекайте на сильний вітер.
Що завтра не можна робити
Цього дня заборонялося їсти будь-які гострі страви, вважалося, що недотримання такої заборони принесе проблеми з кишківником. Також наші предки намагалися не давати в борг гроші. Вірили, що їх точно не повернуть. Не дозволялося ділитися також сіллю, тому що разом з нею можна віддати фінансове благополуччя.
Що можна робити завтра
В давнину цього дня було прийнято влаштовувати галасливі торгівлі, де найчастіше продавали цибулю. Хоча це не приносило великих грошей, але традиція була дуже популярною. Також готували страви з великою кількістю цибулі, наприклад, пироги. Городники молилися святому апостолу Луці, щоб отримати підтримку в непростій роботі.
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