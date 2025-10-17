ТСН у соціальних мережах

18 жовтня — яке церковне свято, чому цього дня краще не позичати сіль

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 18 жовтня

Церковне свято 18 жовтня

Завтра, 18 жовтня, в православному календарі день пам’яті святого апостола і євангеліста Луки. Лука був грецьким християнином, імовірно родом з Антіохії (сучасна Туреччина або Сирія). Він за професією був лікарем, про що прямо зазначає апостол Павло у Посланні до Колоссян (Кол. 4:14), називаючи його “любим лікарем”.

Лука був супутником і сподвижником апостола Павла під час його місіонерських подорожей. Він часто згадується у Посланнях Павла у множині “ми”, що вказує на його присутність під час подій. Лука підкреслює роль Духа Святого та поширення Євангелія серед всіх народів. Лука також є автором Дій святих апостолів, що можна вважати продовженням його Євангелія. Книга Дій описує розвиток ранньої Церкви, діяльність апостолів, особливо Петра й Павла, і поширення християнства серед язичників. Його описи місійних подорожей Павла та зцілень свідчать про його уважність до деталей і практичний погляд на події.

Він не був одним із 12 апостолів від початку, але його вважають апостолом у значенні посланника і сподвижника.

Прикмети 18 жовтня

Народні прикмети 18 жовтня

Народні прикмети 18 жовтня / © unsplash.com

  • Туман вранці — чекайте на дощі або мокрий сніг.

  • Листя дуба та клена рано опало — зима буде ранньою та суворою.

  • Гуси летять низько — наступають дощі або бурі.

Що завтра не можна робити

У народних віруваннях вважається, що сьогодні не слід брати гроші в борг, бо це може призвести до суперечок і непорозумінь у родині. Також день не підходить для заручин чи сватання — це вважають передвісником швидкого розставання. Крім того, не рекомендують позичати сіль, бо разом із нею нібито можна ”віддати” свій матеріальний добробут.

Що можна робити завтра

До святого Луки звертаються з молитвами про зцілення від недуг, про гармонію в родині та про поміч у вихованні дітей. Землероби і городники просять у нього підтримки в праці на землі, а митці, особливо художники, шукають у нього натхнення та допомогу у знаходженні власного творчого шляху.

