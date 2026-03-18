Церковне свято 19 березня

Реклама

Завтра, 19 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Хризанта і Дарії. Хризант був чоловіком благочестивим, але спочатку поганином, який пізніше прийняв християнську віру. Його дружина Дарія також була глибоко віруючою християнкою. Разом вони жили в Італії та відомі своїм благочестивим способом життя та допомогою потребуючим, зокрема бідним і хворим. За переказами, вони були духовно сильними та щедрими, прагнучи вести людей до віри у Христа своїм прикладом.

Під час правління римського імператора, коли християнство зазнавало жорстоких переслідувань, Хризант і Дарія відмовилися відректися від своєї віри. За це вони були заарештовані та піддані страшним катуванням. Їхні мученицькі страждання не зламали їхньої віри. Святий Хризант, за переказами, був спочатку кинутий у в’язницю, а потім страчений. Дарія, яка залишилася вірною мужу та Господу, також прийняла мученицьку смерть.

Їхня стійкість у вірі надихала багатьох християн і після їхньої кончини стала символом мужності та незламності у випробуваннях.

Реклама

Прикмети 19 березня

Народні прикмети 19 березня / © unsplash.com

Вночі на небі не видно зірок — чекайте на потепління.

Ясне небо — вже можна починати сіяти.

Сніг — може стати ще холодніше.

Що завтра не можна робити

За народними прикметами, цього дня не слід сумувати, плакати або сваритися з рідними — інакше весь рік пройде в смутку та конфліктах. Також не рекомендується носити порваний одяг і байдикувати, адже це може позбавити дому достатку та радості.

Що можна робити завтра

У православ’ї 19 березня присвячене молитвам до святих Дарії і Хризанта. До них звертаються як до небесних заступників: просять зберегти любов і вірність у сім’ї, здоров’я для рідних та допомогу у вихованні дітей. Цей день — нагода відчути духовний зв’язок із родиною та оберігати домашній добробут.