19 березня — яке церковне свято, чому на столі обов'язково повинні бути страви з бобових і риби

Що сьогодні за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 19 березня, в православному календарі день пам’яті святих мучеників Хризанта і Дарії. Ці святі стали символами стійкості у вірі та відданості Христу в часи жорстоких гонінь на християн у Римській імперії.

Хризант був сином знатних батьків-язичників, навчався в Римі і мав гарну освіту. Проте, він відчув потяг до християнства і, незважаючи на тиск родини та оточення, прийняв хрещення. Він став ревним проповідником і активно поширював християнське вчення.

Дарія, його дружина, була також з римської родини, поклонялася язичницьким богам, але через Хризанта прийняла християнство. Вона була глибоко віруючою жінкою, яка підтримувала християнські громади і жила благочестиво.

Після того як християнство стало під забороною і почалися переслідування, Хризант і Дарія були схоплені і піддані жорстоким тортурам за відмову зректися віри. Вони залишилися непохитними, навіть попри страждання. Врешті-решт, їх обох стратили, і вони пішли з цього світу, не зрадивши свою віру.

Їхні мощі стали важливими святинями для християн, і цей день вшанування нагадує про їхню відданість і сміливість. День пам’яті Хризанта і Дарії є символом стійкості вірних навіть в умовах найстрашніших випробувань. Віряни моляться за відвагу та стійкість у своїй власній вірі, черпаючи натхнення з прикладу цих святих.

Прикмети 19 березня

Народні прикмети 19 березня / Фото: Unsplash

Якщо на Хризанта сніг - до хорошого врожаю, а якщо дощ — чекай багатого врожаю ягід.

На Хризанта тепло - весна швидко прийде.

Якщо 19 березня сонце яскраве, то рік буде врожайний.

Що сьогодні не можна робити

19 березня ще не був часом для важкої сільськогосподарської праці. Вважалося, що це може негативно вплинути на урожай. В день святого Хризанта і Дарії було заборонено конфліктувати і сваритися, оскільки вірили, що це призведе до невдач у родині і на роботі.

Що можна робити сьогодні

На столі цього дня могли бути страви з риби або бобових, оскільки цей день не був суворим постом, але і не дозволяв вживати м'ясо. Бобові символізували достаток і родючість, а риба асоціювалась з очищенням. У церквах відправляли молебні на честь святих мучеників Хризанта і Дарії. Віряни просили благословення на родину, працю та здоров'я.

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