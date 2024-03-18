19 березня — яке церковне свято, що категорично не можна робити, щоб не зіпсувати настрій на рік

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 березня, в православному календарі день пам’яті мучеників Хрисанфа і Дарії. Вони жили у третьому столітті в Римі і стали прикладом мужності та віри. Хрисанф походив із язичницької сім’ї, але після прочитання книг Нового Заповіту прийняв християнство і став проповідником Євангелія. Він зустрів свою дружину Дарію, яка також стала християнкою. Хрисанф і Дарія жили відокремлено від світу, прагнучи жити цнотливим життям.

Однак їхня молитва та проповіді Євангелія були небайдужі для інших, і їх зрадили сусіди та передали до місцевих властей. Трибун Клавдій був здивований мужністю і стійкістю Хрисанфа під час його тортур і вирішив, що християнська віра є правдивою. Він разом зі своєю сім’єю та десятками військових став християнином.

Проте імператор Нумеріан, який переслідував християн, віддав святого Хрисанфа та Дарію на страшні муки, після чого їх забили на смерть. Християни поховали їхні тіла поруч зі своїм домом, і над могилами було зведено храм.

Прикмети 19 березня

Народні прикмети 19 березня / Фото: Pexels

Погода цього дня вказує, яким буде початок жовтня.

Вже повернулися плиски — весна буде теплою.

Почути грім — зовсім скоро погода покращиться.

Що завтра не можна робити

Важливо не забруднитися цього дня, адже будь-який бруд буде дуже важко змити. Наші пращури вірили, що цього дня не можна плакати чи думати про погане, інакше настрій буде зіпсований на цілий рік.

Що можна робити завтра

Селяни активно займалися домашніми справами. Особливо важливо було розважити домовика. Наші предки вірили, що він прокидається саме в цей період, і якщо його не задобрити, він буде бешкетувати.

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