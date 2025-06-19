Церковне свято 19 червня / © Фото з відкритих джерел

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Сьогодні, 19 червня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього. Хоча він є маловідомою, але дуже важливою постаттю в житті Ісуса Христа. Був його двоюрідним братом по материнській лінії, рідним братом апостола Якова.

Після Воскресіння Господнього він подався в різні землі проповідувати християнство. Був в Месопотамії, Самарії, Персії, Вірменії, Аравії. Саме в Персії він зазнав мученицької смерті, коли його забили на смерть камінням язичники.

Прикмети 19 червня

Народні прикмети 19 червня / © unsplash.com

Дощить до дощового липня.

Вранці сильний туман — вдень буде тепла погода.

Птахи купаються в пилюці — чекайте на дощ.

Що сьогодні не можна робити

Згідно з народними прикметами, цього дня не слід відмовляти тим, хто просить про допомогу — інакше самому доведеться пережити важкі часи. Також не варто позичати гроші, щоб не накликати на себе матеріальні труднощі.

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Що можна робити сьогодні

19 червня — сприятливий день для нових починань: хоч би за що ти взявся — переїзд, будівництво чи ремонт — усе обіцяє складатися вдало. Цей день також вважається особливо добрим для розрахунків із боргами: навіть якщо повернути символічну суму, це відкриє шлях до фінансового припливу й стабільного добробуту в оселі.