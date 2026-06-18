Церковне свято 19 червня / © pexels.com

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Завтра, 19 червня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього. Згідно з християнським переданням, святий Юда належав до родини Ісуса Христа. Його називають «братом Господнім», що в богословському контексті зазвичай означає близького родича — ймовірно, двоюрідного брата або сина Йосифа Обручника від попереднього шлюбу.

Юда був сином праведного Йосифа та входив до кола людей, які з юності знали Ісуса як людину і як Месію. Попри це, за Євангеліями, під час земного служіння Христа він не одразу визнав Його місію, як і деякі інші члени родини.

Після Воскресіння Ісуса Христа життя Юди кардинально змінилося. Він став ревним проповідником Євангелія та одним із перших місіонерів християнської Церкви.

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У традиції його ототожнюють із автором «Послання Юди» — короткого, але змістовного тексту Нового Завіту, який застерігає вірян від духовного відступництва, лжевчителів і морального занепаду.

Святий Юда входить до числа тих, хто поширював християнство поза межами Палестини, проповідуючи серед різних народів Близького Сходу.

Церковні передання свідчать, що Юда разом з іншими апостолами здійснював місіонерські подорожі до Месопотамії, Сирії та, ймовірно, Персії. Там він проповідував про воскреслого Христа, закликав до покаяння та заснування нових християнських громад.

Його діяльність часто супроводжувалася переслідуваннями, оскільки християнство в ті часи сприймалося як нова і небезпечна віра для язичницького світу.

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За переданням, святий Юда прийняв мученицьку смерть у Персії приблизно в I столітті. Його стратили за проповідь Євангелія, хоча точні обставини смерті в різних джерелах відрізняються.

Його смерть стала свідченням непохитної віри та відданості Христу навіть перед лицем жорстоких переслідувань.

Прикмети 19 червня

Народні прикмети 19 червня / © pexels.com

Якщо 19 червня гримить грім — літо буде дощовим, але врожайним.

Північний вітер 19 червня — до похолодання на кілька днів.

Бджоли активно літають і гудуть — до стабільної спеки.

Що завтра не можна робити

Цього дня не рекомендують сваритися з рідними чи близькими, позичати гроші або продавати мед. Особливо уважними радять бути пасічникам: не варто рахувати бджіл чи втручатися у їхній ритм роботи, адже за повір’ями це може спричинити занепокоєння вулика і навіть загибель комах.

Що можна робити завтра

Вважається, що апостол Юда є покровителем людей, які втратили надію або опинилися у складних життєвих обставинах. До нього звертаються з молитвами про заступництво перед Богом і про допомогу тоді, коли ситуація здається безвихідною. За народними уявленнями, будь-яка справа, розпочата цього дня, має всі шанси завершитися успішно. Також 19 червня вважається сприятливим часом для повернення боргів: навіть часткове віддання позиченого ніби відкриває фінансовий потік і приносить у дім достаток.

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