19 червня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб не накликати на себе прокляття

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Завтра, 19 червня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Він жив у 1 столітті н.е., був одним з дванадцяти апостолів Ісуса. Він вважається автором канонічного Послання Юди, яке попереджає проти розпусних і богохульних єретиків. Після смерті та воскресіння Ісуса, святий Юда проповідував у Месопотамії протягом десяти років, перетворюючи багатьох на християнство. Він помер мученицькою смертю, за традицією, його забили до смерті.
Прикмети 19 червня
- Ввечері побачити веселку до теплих і погожих днів.
- Птахи низько літають — буде дощ.
- Вранці на траві немає роси — чекайте на зливу.
Що завтра не можна робити
Краще не давати гроші в борг, інакше фінанси почнуть "витікати" з-під пальців. Не можна сваритися з іншими, особливо з рідними людьми, інакше накличете на себе прокляття.
Що можна робити завтра
Цей день чудово підходить для будь-якої роботи вдома. Наприклад, можна зайнятися працею на городі чи поприбирати у будинку. Наші пращури вірили, що це принесе в майбутньому багатство.
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