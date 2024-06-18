19 червня — яке церковне свято, не робіть одну річ, щоб не накликати на себе прокляття

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 червня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього по плоті. Він жив у 1 столітті н.е., був одним з дванадцяти апостолів Ісуса. Він вважається автором канонічного Послання Юди, яке попереджає проти розпусних і богохульних єретиків. Після смерті та воскресіння Ісуса, святий Юда проповідував у Месопотамії протягом десяти років, перетворюючи багатьох на християнство. Він помер мученицькою смертю, за традицією, його забили до смерті.

Прикмети 19 червня

Народні прикмети 19 червня / Фото: Unsplash

Ввечері побачити веселку до теплих і погожих днів.

Птахи низько літають — буде дощ.

Вранці на траві немає роси — чекайте на зливу.

Що завтра не можна робити

Краще не давати гроші в борг, інакше фінанси почнуть "витікати" з-під пальців. Не можна сваритися з іншими, особливо з рідними людьми, інакше накличете на себе прокляття.

Що можна робити завтра

Цей день чудово підходить для будь-якої роботи вдома. Наприклад, можна зайнятися працею на городі чи поприбирати у будинку. Наші пращури вірили, що це принесе в майбутньому багатство.

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