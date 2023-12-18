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19 грудня — яке церковне свято, чому краще не пришивати ґудзики до одягу

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
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19 грудня — яке церковне свято, чому краще не пришивати ґудзики до одягу

Церковне свято 19 грудня / Фото: Unsplash

Яке завтра свято святкують в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 грудня, в православному календарі день пам’яті преподобного Григорія. Преподобний Григорій був дияконом в Медіолані, але поїхав до Олександрії, де став єпископом. Він зробив багато чудес, зціливав хворих і виганяв демонів. Він також допоміг зупинити війну між царями Ефіопії і Оміритів, будучи між ними посередником. Він помер у мирі і був похований в Печерах. Його мощі зберігаються в Києво-Печерській лаврі.

Прикмети 19 грудня

Народні прикмети 19 грудня / © Pexels
Народні прикмети 19 грудня / Фото: Pexels
  • Сильний вітер вказує на хороший урожай горіхів.
  • Розкричалися снігурі — до сніжних та похмурих днів.
  • Яка погода цього дня, таким буде липень.

Що завтра не можна робити

Цього дня дуже важливо не сваритися і не лаятися з близькими, тому що, якщо погіршаться стосунки, то такими вони будуть цілий рік. Щоб не бути бідним, краще до цього дня роздати всі свої борги. А ще заборонено пришивати ґудзики до одягу — наші предки вірили, що тоді повернуться старі проблеми.

Що можна робити завтра

Дуже важливо зробити цього дня хоча б одну хорошу справу, тоді весь наступний рік будете щасливими і багатими. Дівчата в давнину намагалися одягнути новий одяг, а якщо вбрання було багато, то переодягалися протягом дня.

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Перегляди
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