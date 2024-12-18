19 грудня — яке церковне свято, що не слід робити, щоб не провести весь рік в бідності

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 грудня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Боніфатія. Ранньохристиянський святий, шанований у православній і католицькій церквах. Його життя пов’язане з жертовною любов’ю, покаянням і мучеництвом за віру в Христа. Боніфатій жив у III столітті в Римській імперії. Він був слугою та управителем маєтку багатої жінки Аглаїди, яка мешкала в Римі. Між ними існували не тільки ділові, але й особисті стосунки. У молодості Боніфатій вів гріховне життя, зловживав вином і не уникав розпусти.

Аглаїда, усвідомивши свою гріховність, захотіла покаятися і зміцнити свою віру. Вона послала Боніфатія на Схід, щоб привезти мощі християнських мучеників, які були тоді особливо шановані. 290 року Боніфатій вирушив у Малу Азію (ймовірно, до міста Тарс у Кілікії), де в той час відбувалися гоніння на християн. Прибувши, він став свідком жорстоких катувань християн і, вражений їхньою мужністю, відкрито визнав себе християнином. За це його схопили, піддали жорстоким тортурам і стратили через обезголовлення.

Друзі Боніфатія забрали його тіло та привезли до Рима. Аглаїда, дізнавшись про його мученицьку смерть, була зворушена і покаялася. Вона присвятила своє життя Богові, роздала майно бідним і заснувала церкву на честь святого Боніфатія, де й були поховані його мощі.

Прикмети 19 грудня

Народні прикмети 19 грудня / Фото: Unsplash

Скільки випало снігу цього дня, стільки в травні буде трави.

Морозна погода — в травні буде негода.

Ясний, але холодний день — до хліборобного року.

Що завтра не можна робити

Не слід багато працювати, особливо важко фізично, тому що будь-які справи можуть відвернути від людини добробут. Також не слід брати і давати в борг — це призведе до року бідності.

Що можна робити завтра

Віряни моляться цього дня за захист слабких, знедолених, а також військовослужбовців. Триває Різдвяний піст, тому важливо дотримуватися правил, їсти лише пісну їжу, проводити час в роздумах про духовне.

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