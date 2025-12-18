Церковне свято 19 грудня / © unsplash.com

Завтра, 19 грудня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Боніфатія. Боніфатій народився у Західній Європі, ймовірно у VIII столітті, в родині, яка відзначалася благочестям. Він рано відчув покликання до християнського служіння та присвятив себе монастирському життю, спочатку вивчаючи Святе Письмо та церковні науки, а згодом беручи участь у проповідуванні Євангелія. Його діяльність була особливо спрямована на поглиблення віри серед язичницьких племен, що жили на території сучасної Німеччини та Франції.

Боніфатій відомий як сміливий місіонер і реформатор. Він не лише проповідував християнство, а й активно організовував церковну структуру, засновував монастирі та храми, створював школи для духовенства та вірян. Його часто описують як людину глибокої молитви, моральної стійкості та любові до ближніх, що робило його авторитетом серед вірних і церковних ієрархів.

Як мученик, Боніфатій зазнав насильницької смерті за свою віру та проповідницьку діяльність. Згідно з церковними переказами, він був убитий язичниками під час місіонерського подорожування у віддалених регіонах, де його проповіді зустріли опір. Його смерть стала символом жертовності та відданості Христу, а пам’ять про нього поширювалася через розповіді про чудеса, які сталися завдяки його молитвам як за життя, так і після смерті.

Прикмети 19 грудня

Народні прикмети 19 грудня

Ясне сонце — до морозної зими.

Сильні морози — до м’якої весни.

Сильний вітер — до холодів.

Що завтра не можна робити

Цього дня за народними віруваннями не радять братися за будь-яку працю: прибирання, рукоділля чи важкі фізичні справи можуть відлякати удачу від дому на тривалий час. Також суворо забороняється давати або позичати гроші — інакше можна накликати фінансові труднощі на весь наступний рік.

Що можна робити завтра

До святого звертаються з молитвою про охорону та підтримку для військових, а також про зцілення слабких і хворих дітей: про допомогу при дитячому церебральному паралічі, відновлення після травм хребта або паралічу, щоб повернути силу й здоров’я.