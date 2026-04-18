Церковне свято 19 квітня

Завтра, 19 квітня, в православному календарі день пам’яті преподобного Івана Старопечерника. Згідно з церковними переказами, Іван прийняв чернецтво в стінах Києво-Печерської лаври, одного з найдавніших духовних центрів східного християнства — Києво-Печерська лавра. Тут він обрав шлях суворого аскетизму, що був характерним для печерських ченців: молитва, піст і безперервне духовне вдосконалення стали основою його щоденного життя.

Його прізвисько «Старопечерник» у церковній традиції пов’язують із перебуванням у старих печерах лаври або з належністю до раннього, «першого» покоління печерських подвижників.

Як і багато інших печерських ченців, Іван присвятив своє життя безмовності та внутрішній молитві. Він прагнув повного відсторонення від мирських турбот, вважаючи мовчання та усамітнення шляхом до пізнання Бога.

Преподобний Іван Старопечерник залишається символом раннього чернечого ідеалу Київської Русі — життя, повністю присвяченого Богові. Його постать нагадує про важливість внутрішньої дисципліни, смирення та духовної зосередженості.

Прикмети 19 квітня

Народні прикмети 19 квітня

Туман вранці — найближчі дні будуть посушливими.

Галки сидять високо на деревах — чекайте на потепління.

Павутина в повітрі — буде дощове літо.

Що завтра не можна робити

У народній традиції цей день вважали особливим, тому уникали певних дій і станів, аби не «зламати» власну долю. Не варто впускати в думки негатив — вірили, що похмурі думки мають силу впливати на реальність і можуть притягнути неприємності. Не рекомендували позичати гроші — вважалося, що разом із ними можна «винести» з дому добробут і фінансову удачу. Уникали розривів стосунків — існувало повір’я: якщо розійтися цього дня, новий шлюб може не скластися протягом трьох років.

Що можна робити завтра

У православній традиції цього дня звертаються з молитвами до святого Івана. Його просять про захист від злодіїв і втрат, допомогу у швидкому знаходженні вкрадених або загублених речей, охорону дому та спокій у родині.