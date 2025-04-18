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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
25
Час на прочитання
2 хв

19 квітня — яке церковне свято, що важливо зробити перед найсвітлішим святом року

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковне свято 19 квітня

Церковне свято 19 квітня / © pixabay.com

Завтра, 19 квітня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Івана Печерника. Святий преподобний Іван Печерник — це один із тих незвичайних, цілком відданих Богові людей, які обрали шлях абсолютної тиші, молитви і самотності. Він був ченцем Києво-Печерської лаври у далекому XI столітті — в час, коли монастир щойно розквітав, і туди приходили найпалкіші серця, що шукали глибшого зв’язку з Вічністю.

Іван не просто жив у монастирі. Він свідомо обрав жити в темній печері, майже повністю ізольовано від світу. Його життя було безмовним — у буквальному сенсі. У повному мовчанні, пості, молитві й внутрішній боротьбі він провів роки свого земного шляху. Це був духовний подвиг мовчання — коли людина намагається не тільки уникати слів, а й очищати саму глибину своїх думок, навчитися слухати Бога без зайвих звуків і рухів.

Іван Печерник — це символ глибинної віри й смирення. Він нічим не прославився у зовнішньому світі: не був великим проповідником, не творив гучних чудес, не залишив книг. Але в очах вічності — це людина, яка досягла духовної висоти через внутрішній подвиг. Його життя — як вогник у тиші, що не гасне, навіть коли все навколо темно.

Прикмети 19 квітня

Народні прикмети 19 квітня / © unsplash.com

Народні прикмети 19 квітня / © unsplash.com

  • Якщо вітер цього дня — буде врожай на горох.

  • Гуси та качки купаються, пірнають, шумлять — до тепла.

  • Яка погода 19 квітня — таке й літо буде.

Що завтра не можна робити

У день церковного свята 19 квітня важливо зберігати внутрішній спокій і доброзичливість. Це не час для конфліктів, лайки чи образ — краще стримати негатив і не засмічувати простір злими словами чи емоціями. Особливо важливо не бути байдужими: не відмовляй у допомозі тим, хто справді потребує — безпритульним, тваринам, самотнім. Це час зупинитися, видихнути, відпустити турботи і налаштувати серце на світло — адже попереду велике свято, і важливо підготувати себе до нього не зовні, а зсередини.

Що можна робити завтра

Сьогодні, в день православного свята, моляться до святого Івана, просячи в нього захисту від крадіжок і допомоги у поверненні загубленого чи вкраденого. Він вважається покровителем у справах, пов’язаних із втратою майна.

Велика субота — це час тиші, зосередження та глибокої внутрішньої скорботи, адже вона, як і Страсна п’ятниця, присвячена пам’яті про страждання і смерть Христа. У цей день не заведено веселитися чи гучно святкувати — навпаки, бажано побути в тиші, з думками про вічне.

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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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