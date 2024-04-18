19 квітня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб вберегти здоров'я

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 квітня, в православному календарі день пам’яті святого Івана Печерника. Святого Івана Печерника в народі називають Іваном Старопечерником. Він жив у XVIII столітті і в молодому віці залишив мирське життя, щоб займатися пошуками духовного життя. Іван Старопечерник вирушив до лаври святого Харитона, яка розташовувалася неподалік Мертвого моря і вважалася однією з найдавніших обителей в Палестині.

Прикмети 19 квітня

Народні прикмети 19 квітня / Фото: pixabay.com

Немає вітру, а ввечері небо золотистого відтінку — погода буде теплою.

Сонце світить крізь хмари — влітку буде великий урожай.

Яскраві промені сонця — кілька днів буде сонячна погода.

Що завтра не можна робити

Наші пращури вірили, що не можна приміряти чуже взуття, адже інакше "забереш" всі проблеми тієї людини. Також заборонялося йти до лазні. Вірили, що це принесе лише проблеми зі здоров'ям.

Що можна робити завтра

Якщо у людини щось зникало, то цього дня вона повинна була прийти до церкви і помолитися святому Івану. Наші предки вірили, що він допомагає відшукати злочинця.

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