19 липня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб не притягнути до себе неприємності

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 липня, в православному календарі день пам’яті святої преподобної Макрини. Вона народилася близько 324 року в Каппадокії (сучасна Туреччина) в благочестивій християнській родині. Її батьками були Василій Старший та Емілія, а серед її братів і сестер були такі видатні християнські святі, як Василій Великий, Григорій Ніський та Петро Севастійський.

Макрина отримала добре виховання та освіту від своїх батьків, особливо від своєї матері, яка також була благочестивою жінкою. Вона з дитинства була вихована в християнській вірі та доброчесності. Її ім'я було дано на честь її бабусі, Макрини Старшої, яка також була відомою християнкою.

Макрина була заручена, але її наречений помер до весілля. Після цього вона вирішила присвятити своє життя Богові і прийняла рішення не одружуватись. Вона разом зі своєю матір'ю заснувала монастир на родинному маєтку в Анесі, де стала черницею. Монастир став місцем духовного життя для багатьох жінок, які приєдналися до Макрини у пошуку духовної досконалості.

Макрина мала великий вплив на своїх братів, особливо на Василія Великого та Григорія Ніського. Вона була не тільки сестрою, але й духовною наставницею для них. Василій Великий і Григорій Ніський вважали її прикладом християнського життя і чернечої дисципліни.

Григорій Ніський написав "Життя Макрини", де описав її святе життя, чудеса і духовні подвиги. Цей твір є важливим джерелом відомостей про її життя і служіння. Макрина померла 19 липня 379 року. Вона була канонізована незабаром після своєї смерті.

Церковне свято 19 липня — день пам'яті святого пророка Дія

Він жив у період після повернення євреїв з Вавилонського полону, приблизно у VI столітті до н.е. Дій був сучасником пророка Неємії, який був відповідальним за відновлення стін Єрусалиму.

Пророк Дій був відомий своєю ревністю до Бога та палким бажанням відновлення храму і правдивого поклоніння. Його пророче служіння полягало в заклику єврейського народу до вірності Божому завіту та морального оновлення. Проповідуючи покаяння, він намагався надихнути народ до духовного відродження і підготовки до приходу Месії.

Прикмети 19 липня

Народні прикмети 19 липня / Фото: Unsplash

Теплий і сонячний день — "бабине літо" буде довгим.

Затяжні дощі до неврожаю.

Якщо схід сонця не видно за хмарами до вечора повинно стати сонячно.

Що завтра не можна робити

Не можна ходити в брудному одязі, це притягує біди. Якщо ви побачили на дорозі річ, не піднімайте її в жодному разі, інакше всі неприємності колишнього власника прийдуть в ваше життя.

Що можна робити завтра

Дуже часто в цей період починалися дощі. Для сіна вони особливо небезпечні, адже можуть його зіпсувати. Тому селяни проводили спеціальні обряди на захист скошеної трави.

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